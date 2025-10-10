Οδηγός βυτιοφόρου έκλεβε καύσιμα και τα πουλούσε κρυφά - Τον «τσάκωσε» το Εσωτερικών Υποθέσεων

Ένας ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού, οδηγός υπηρεσιακού βυτιοφόρου, κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε καύσιμα και τα διέθετε προς πώληση, μια δράση που είχε ξεκινήσει από την Άνοιξη.

Η μέθοδός του περιλάμβανε την τοποθέτηση μικρότερων ποσοτήτων κατά τον ανεφοδιασμό δεξαμενών ή σκαφών από αυτές που στην πραγματικότητα όφειλε να τοποθετεί. Στη συνέχεια, αποθήκευε προσωρινά τις ποσότητες καυσίμων σε μπιτόνια και δεξαμενές, τις οποίες κρατούσε κρυμμένες σε χώρους του σπιτιού και του εξοχικού του στην Κόρινθο.

Οι παράνομοι εφοδιασμοί πραγματοποιούνταν κυρίως τις βραδινές ώρες, με τον κατηγορούμενο να πωλεί τα καύσιμα στην τιμή των 80 λεπτών το λίτρο. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν εντοπίσει εννέα περιπτώσεις παράνομου ανεφοδιασμού.

Ο οδηγός συνελήφθη από το Εσωτερικών Υποθέσεων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν συλληφθεί και δύο ιδιώτες που διατηρούν φούρνο στην Κόρινθο και τους οποίους προμήθευε με τα υπεξαιρεμένα καύσιμα.

Κατά τις έρευνες, έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, 41 μπιτόνια με υγρό καύσιμο, πέντε όπλα και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με τη δράση του.

Διαβάστε επίσης