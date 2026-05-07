Γρεβενά: Έπιασαν δόκιμους δημοτικούς αστυνομικούς να καπνίζουν χασίς στην Σχολή τους

Δεν πρέπει να πίστευε στα μάτια του ο εκπαιδευτής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών όταν, κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του το βράδυ της Τετάρτης, εντόπισε δύο «δικούς του» ανθρώπους να παρανομούν. Οι δύο εκπαιδευόμενοι δημοτικοί αστυνομικοί, ηλικίας 33 και 31 ετών, βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο της σχολής και εκείνη την ώρα έκαναν χρήση κάνναβης. Η αντίδραση του ήταν ακαριαία και αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων έφτασαν στο τμήμα και προχώρησαν στη σύλληψή τους, μετατρέποντας μια νυχτερινή βάρδια σε ποινική υπόθεση.



Ο έλεγχος που ακολούθησε οδήγησε στον εντοπισμό μιας συσκευασίας με ακατέργαστη κάνναβη, η οποία ζύγιζε 17,07 γραμμάρια. Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών για να απολογηθούν για τις πράξεις τους.

