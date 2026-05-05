Σκιάθος: 68χρονος παρέλαβε 13 κιλά χασίς από σκάφος που «έδεσε» στο λιμάνι

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Ένας 68χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) της Λιμενικής Αρχής Βόλου.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 68χρονος εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν εντός του χώρου του μηχανοστασίου ενός επιβατηγού-τουριστικού (Ε/Γ – Τ/Ρ) σκάφους, το οποίο ελλιμενιζόταν στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκατέσσερα δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους δεκατριών κιλών και τριακοσίων είκοσι γραμμαρίων (13.320 γρ.). Άλλος εμπλεκόμενος , ο οποίος εντοπίστηκε πλησίον του σημείου, στη θέα των στελεχών του Λιμενικού, τράπηκε σε φυγή και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

