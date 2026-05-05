Θεσσαλονίκη: 15χρονη επιτέθηκε σε 14χρονη και συνελήφθη
Επεισόδιο μεταξύ ανήλικων κοριτισών - Της επιτέθηκε και της έκλεψε το κινητό
Επεισόδιο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν ανήλικη, η οποία μαζί με άλλα άτομα άσκησαν σωματική βία σε βάρος 14χρονης και της αφαίρεσαν το κινητό της τηλέφωνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε ελαφρά.
