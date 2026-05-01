Χανιά: Ανήλικοι έκλεψαν μηχανάκι - Εντοπίστηκαν με «οπλοστάσιο»

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά, εκ των οποίων τα τρία είναι ανήλικοι, για διάφορα αδικήματα όπως κλοπή, φθορές και κατοχή όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και πέντε κηδεμόνες, καθώς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 30 Απριλίου, όταν αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι νεαροί είχαν πάρει ένα μηχανάκι που είχε κατασχεθεί από την Τροχαία και φυλασσόταν σε χώρο ιδιωτικής εταιρείας.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν το δίκυκλο είχε ακινητοποιηθεί σε έλεγχο και μεταφέρθηκε για φύλαξη. Ωστόσο, άγνωστοι το έκλεψαν από τον χώρο στάθμευσης.



Μετά από έρευνες στα σπίτια των υπόπτων, οι αστυνομικοί βρήκαν το κλεμμένο μηχανάκι, αλλά και επικίνδυνα αντικείμενα, όπως ένα ξίφος, σφαίρες, σιδερογροθιά και μαχαίρια.

Οι Aρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.