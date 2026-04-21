Ρόδος: Κρατούμενος που επρόκειτο να δικαστεί βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 6 συσκευασίες με χασίς
Ο κρατούμενος που είχε μεταφερθεί στη Ρόδο από τις φυλακές Τρικάλων εντοπίτηκε να έχει την κατοχή περίπου 50 γραμμάρια χασίς
Δικογραφία σε βάρος 37χρονου κρατούμενου, ο οποίος είχε μεταφερθεί στη Ρόδο από τις φυλακές Τρικάλων προκειμένου να δικαστεί για ανθρωποκτονία, σχημάτισαν οι αστυνομικοί, καθώς σε έλεγχο ρουτίνας που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε ότι κατείχε συνολικά 52,2 γραμμάρια χασίς, μοιρασμένο σε 6 συσκευασίες.
Ο εντοπισμός του έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι διενεργούν παράλληλα και σχετική έρευνα.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
13:29 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για τις τροποποιητικές
13:18 ∙ ANNOUNCEMENTS
«Η Δίκη» ξανά ενώπιον του κοινού - Η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει για 2η σεζόν
13:08 ∙ ANNOUNCEMENTS
Super apps: το «όλα-σε-ένα» μοντέλο κατακτά την Ευρώπη
12:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χατζηδάκης: Οι θέσεις της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
12:49 ∙ WHAT THE FACT
Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια ερπετού
10:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα
09:18 ∙ WHAT THE FACT