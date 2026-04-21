Ρόδος: 28χρονος εισέβαλε στο δωμάτιό της και αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της

Η ανήλικη μαζί με την μητέρα της μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου όπου έκαναν καταγγελία για το συμβάν

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχάγγελου βρέθηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18/4) μία 16χρονη μαζί με τη μητέρα της όπου προχώρησαν σε μία σοβαρή καταγγελία για περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας εντός οικήματος στην Κάλαθο με θύμα την 16χρονη ημεδαπή και δράστη έναν 28χρονο αλβανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη κοπέλα και η μητέρα της είχαν μεταβεί στον Κάλαθο Ρόδου για να παρευρεθούν στον γάμο οικείου τους προσώπου. Διέμεναν σε ενοικιαζόμενο οίκημα, από κοινού με άλλα άτομα που σχετίζονταν με την ίδια εκδήλωση. Στο ίδιο ακριβώς οίκημα διανυκτέρευε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και ο 28χρονος αλλοδαπός.

Ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε τη συνύπαρξη κάτω από την ίδια στέγη καθώς επίσης και το χαλαρό και εορταστικό κλίμα της γαμήλιας συγκέντρωσης και -σύμφωνα με την καταγγελία- περί ώρα 13:00 της 17ης Απριλίου 2026, εισήλθε εντός του δωματίου της ανήλικης όπου φέρεται να αυνανίστηκε ενώπιων της κοπέλας.

Η 16χρονη, το απόγευμα της 18ης Απριλίου 2026, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, υπέβαλε καταγγελία. Η μαρτυρία της ανήλικης αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία κινήθηκαν οι περαιτέρω διαδικασίες. Σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας και ξεκίνησε επίσημη προανάκριση.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

