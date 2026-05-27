Μακροζωία και νέες θεραπείες: Πώς προετοιμάζεται η φαρμακοβιομηχανία για το «αύριο»

Ολιστική απάντηση από την DEMO σε ένα μοντέλο υγείας που αλλάζει, με άξονα την μακροζωία και την ενεργό γήρανση

Γήρανση του πληθυσμού ή μακροζωία; Δύο σχεδόν ταυτόσημες έννοιες περιγράφουν μεν το ίδιο φαινόμενο, γεννούν όμως διαφορετικές προκλήσεις και απαντήσεις. Η μεν γήρανση του πληθυσμού έχει συνδεθεί με το δημογραφικό πρόβλημα των χωρών της Ευρώπης και της Ελλάδας. Οι προκλήσεις έχουν επισημανθεί από φορείς, όπως το ΙΟΒΕ: Το 2024, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών ανερχόταν στο 23,3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ έως το 2070 αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 33,1%. Αυτή η δημογραφική γήρανση οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες για δαπάνες υγείας και φαρμάκου.

Η μακροζωία από την άλλη, αποτελεί πάνδημο αίτημα των κοινωνιών και στόχο των ανακαλύψεων της ιατρικής επιστήμης. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα επανήλθε το 2024 στο υψηλό επίπεδο των 81,9 ετών, λίγο πάνω τον μέσο όρο της ΕΕ27, έπειτα από μια μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της covid-19.

Το κρίσιμο ζήτημα, λοιπόν, είναι με ποιον τρόπο η γήρανση μπορεί να είναι υγιής, ενεργή και να οδηγεί σε γενικευμένη μακροζωία του πληθυσμού. Ένας από τους πυλώνες που καλείται να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, είναι η φαρμακοβιομηχανία. Ο κλάδος προετοιμάζεται για το «αύριο», λαμβάνοντας υπόψη ότι αλλάζει ριζικά το προφίλ υγείας, κατανάλωσης φαρμάκων και φροντίδας, αλλά και το μοντέλο της έρευνας και της παραγωγής, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της DEMO, που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία πενταετία, απαντά ολοκληρωμένα στις παραπάνω προκλήσεις. Με επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη και αιχμή του δόρατος τη βιοτεχνολογία, η DEMO φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων σε εμπορική κλίμακα. Μάλιστα, στοχεύει στην ανάπτυξη τριών νέων μονοκλωνικών αντισωμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη του πρώτου ελληνικού βιολογικού φαρμάκου. Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες χώρες στην Ευρώπη, διαθέτουν εταιρείες βιοτεχνολογίας, οι οποίες αναπτύσσουν ή παράγουν βιοτεχνολογικά θεραπευτικά προϊόντα.

Γιατί, όμως, είναι σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας, μια ελληνική εταιρεία να βρίσκεται μέσα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα Έρευνας και Ανάπτυξης βιολογικών φαρμάκων; Τα βιοτεχνολογικά φαρμακευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου, αυτοάνοσων νοσημάτων, λοιμωδών νοσημάτων, νοσημάτων του αναπνευστικού και νευρικού συστήματος, κληρονομικών και σπάνιων νοσημάτων κ.ά. Επίσης, έχουν εφαρμογή σε γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να λάβουν οι βιολογικές θεραπείες και στη διατήρηση της «λειτουργικής ικανότητας» των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, που συνδέεται με την βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης ασθενειών, η εμφάνιση ή επιδείνωση των οποίων συνδέεται και με την ηλικία. Νοσήματα όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά, ο σακχαρώδης διαβήτης, η άνοια, η οστεοπόρωση ή η κατάθλιψη, χαρακτηρίζονται συχνά ως χρόνιες παθήσεις της «τρίτης ηλικίας». Και όσο κινούμαστε προς την ιατρική ακριβείας και τις εξατομικευμένες θεραπείες, η βιοτεχνολογία θα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο.

Με τη λήξη της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πολλών βιολογικών φαρμάκων, ξεκινά η ανάπτυξη μιας κατηγορίας εναλλακτικών εκδοχών των πρωτότυπων βιολογικών φαρμάκων.

Η παραγωγή βιολογικών φαρμάκων εντός της χώρας, δημιουργεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, καθώς διασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών σε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές. Ταυτόχρονα, ισχυροποιείται η θέση της ελληνικής φαρμακευτικής παραγωγής στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη και μειώνεται η εξάρτηση από άλλες χώρες και στον τομέα των βιοτεχνολογικών φαρμάκων. Η ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνολογικών φαρμάκων της DEMO θα έχει έδρα το Κέντρο Βιοτεχνολογίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Πέραν, όμως, της βιοτεχνολογίας, η μακροζωία και η ποιότητα ζωής για τις μεγαλύτερες ηλικίες έχει ανάγκη από ένα σταθερό περιβάλλον, βασικών ποιοτικών φαρμάκων, χωρίς ελλείψεις. Και εδώ η DEMO συνεχίζει μια μακρά παράδοση ενός πλήρους χαρτοφυλακίου, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παραγωγή φαρμάκων χημικής προέλευσης και κερδίζει ένα μεγάλο στοίχημα, αυτό της παραγωγής πρώτων υλών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στον παραγωγικό κόμβο στην Τρίπολη, θα παράγονται πρώτες ύλες και τελικά φάρμακα σε δύο βασικές κατηγορίες, στα πενικιλινούχα αντιβιοτικά και στα ογκολογικά φάρμακα χημικής προέλευσης.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματός της, η DEMO θα αποτελεί βασικό μέλος του οικοσυστήματος εταιρειών, που θα παίξουν τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη μακροζωίας με ποιότητα ζωής για τους Έλληνες και Ευρωπαίους ασθενείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της καινοτομίας και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

