Απίστευτο βίντεο: Φλεγόμενη νταλίκα κινείται επί 8 χιλιόμετρα στην Τουρκία - Χάλασαν τα φρένα

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που εμφανίζουν μια φλεγόμενη νταλίκα στην Τουρκία να κινείται επί οκτώ χιλιόμετρα, χωρίς να σταματήσει, με προορισμό το Αζερμπαϊτζάν.

Η νταλίκα ήταν φορτωμένη με χημικά, ενω το συμβάν σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ Άγκυρας και Σαμψούντας.

Ένα πρόβλημα στα φρένα δεν επέτρεψε στον οδηγό να σταματήσει το όχημα.

Δείτε το απίστευτο βίντεο: