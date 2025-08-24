Χανιά: Αστυνομικοί «συνέλαβαν» γάιδαρο που έκανε βόλτες στην Εθνική – Δείτε βίντεο
Το ζώο, ευτυχώς, δεν προκάλεσε κάποιο ατύχημα
00.00/
Η Αστυνομία έπιασε έναν ασυνήθιστο «οδηγό» τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, καθώς ένας γάιδαρος εθεάθη να «κόβει» βόλτες στην Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου.
Το ζώο ευτυχώς δεν προκάλεσε κάποιο ατύχημα, ενώ οι οδηγοί κάλεσαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και κατάφερε να περιορίσει το ζώο ώστε να γίνεται η κυκλοφορία στον δρόμο με ασφάλεια.
Τη στιγμή της… «σύλληψης» κατέγραψαν περαστικοί σε βίντεο, που έχουν γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.
