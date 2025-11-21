Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 100 μαθητές και δασκάλους από καθολικό σχολείο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Νιγηρία, έπειτα από άλλη μία τρομακτική επιδρομή σε καθολικό σχολείο, από όπου απήχθησαν μαθητές και δάσκαλοι από ενόπλους, εν μέσω της οργής του Ντόναλντ Τραμπ για τις αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στη χώρα.

Ένοπλοι άνδρες απήγαγαν τα παιδιά στην περιοχή Αγκουάρα, στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα ανακοίνωση των αξιωματούχων την Παρασκευή (21/11) - το δεύτερο περιστατικό απαγωγής σε λιγότερο από μια εβδομάδα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι κάτοικοι φοβούνται ότι περίπου 100 μαθητές και μέλη του προσωπικού απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επιδρομής που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Το νέο σοκαριστικό περιστατικό έρχεται μετά την απαγωγή 25 μαθήτριων στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση λόγω των στοχευμένων δολοφονιών χριστιανών στη Νιγηρία από ισλαμιστές. Η νιγηριανή κυβέρνηση απορρίπτει την ιδέα ότι οι χριστιανοί στη χώρα βρίσκονται υπό πολιορκία.

Εδώ και 16 έτη μία ένοπλη σύγκρουση στο μουσουλμανικό βορρά έχει αιματοκυλήσει την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής, στην οποία ζουν 220 εκατομμύρια άνθρωποι.

Τρομοκρατικές ομάδες όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος θέλουν να ιδρύσουν ένα χαλιφάτο και η εκστρατεία τους, η οποία έχει προσελκύσει μισθοφόρους, τροφοδοτεί μαζικές απαγωγές και φονικές επιθέσεις εναντίον χριστιανών.

Ο Τραμπ προειδοποίησε στις 31 Οκτωβρίου ότι είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για «γρήγορη και βίαιη» στρατιωτική ενέργεια στη Νιγηρία, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ως υπαρξιακή απειλή για τον χριστιανισμό.

Η καθολική εκκλησία της περιοχής δήλωσε ότι «ένοπλοι εισέβαλαν» στο σχολείο St Mary's μεταξύ 1 και 3 π.μ., απαγάγοντας τα παιδιά και τους δασκάλους τους, ενώ πυροβόλησαν έναν φρουρό ασφαλείας.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Νίγηρας δήλωσε ότι «έλαβε με βαθιά θλίψη την ανησυχητική είδηση της απαγωγής μαθητών».

Ο Abubakar Usman, γραμματέας της πολιτειακής κυβέρνησης, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ο ακριβής αριθμός των απαχθέντων μαθητών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση».

Απαγωγή 25 μαθητριών

Αφού ένοπλοι εισέβαλαν στις αίθουσες διδασκαλίας και απήγαγαν 25 κορίτσια σε ένα γυμνάσιο στη βορειοδυτική πολιτεία Κεμπί τη Δευτέρα, η επίθεση της Παρασκευής αυξάνει περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια στη χώρα.

Οι κοιτώνες όπου ένοπλοι απήγαγαν μαθήτριες τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στο Kebbi της Νιγηρίας. AP/Deeni Jibo

Απαγωγές για λύτρα

Εδώ και χρόνια, βαριά οπλισμένες εγκληματικές συμμορίες, γνωστές τοπικά ως «ληστές», εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αγροτικές περιοχές της βορειοδυτικής και κεντρικής Νιγηρίας, όπου η παρουσία του κράτους είναι ελάχιστη, σκοτώνοντας χιλιάδες άτομα και πραγματοποιώντας απαγωγές για λύτρα.

Οι συμμορίες έχουν στρατόπεδα σε διάφορες πολιτείες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi και Niger, από όπου εξαπολύουν τις επιθέσεις τους.

Η κυβέρνηση της πολιτείας δήλωσε ότι το σχολείο είχε παραβεί τις εντολές για προσωρινό κλείσιμο όλων των οικοτροφείων σε τμήματα της πολιτείας, μετά από μια αναφορά των μυστικών υπηρεσιών για «αυξημένο επίπεδο απειλής» σε τμήματα του βόρειου Νίγηρα που συνορεύουν με το Kebbi.

Η κρατική αστυνομία δήλωσε ότι οι τακτικές μονάδες της και ο στρατός έχουν αναπτυχθεί για να αναζητήσουν τους μαθητές.

Αξιωματικοί δήλωσαν ότι έλαβαν αναφορά ότι «ένοπλοι ληστές εισέβαλαν» στο γυμνάσιο και «απήγαγαν έναν ακόμη αδιευκρίνιστο αριθμό μαθητών από τον ξενώνα του σχολείου».

Ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας «χτενίζουν τα δάση με σκοπό να διασώσουν τις απαχθείσες μαθήτριες».

Επίθεση σε εκκλησία την Τρίτη

Η κυβέρνηση του προέδρου Μπόλα Τινούμπου ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής. Έστειλε τον υπουργό Άμυνας να ηγηθεί της αναζήτησης των μαθήτριων του σχολείου στο Κεμπί.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας της Νιγηρίας έχει «εμπειρία στην αντιμετώπιση των μαζικών απαγωγών».

Ο Αλχάτζι Μπέλο Ματαβάλε εξασφάλισε την απελευθέρωση 279 μαθητών ηλικίας 10 έως 17 ετών που είχαν απαχθεί από ένα γυμνάσιο το 2021 στη δυτική πολιτεία Ζαμφάρα.

Σε ξεχωριστή επίθεση σε μια εκκλησία στη δυτική πλευρά της χώρας την Τρίτη, ένοπλοι σκότωσαν δύο άτομα κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας που καταγράφηκε και μεταδόθηκε στο διαδίκτυο. Πιστεύεται ότι δεκάδες πιστοί έχουν απαχθεί.

WATCH: Chilling Livestream from CAC Church in Eruku Town in Kwara State Captures Final Moments Before Gun-Wielding Terrorists Struck During a Church Service pic.twitter.com/UVdAvyouZX — Sahara Reporters (@SaharaReporters) November 18, 2025

Καθώς η Νιγηρία αντιμετωπίζει προκλήσεις ασφαλείας σε διάφορα μέτωπα, οι απαγωγές έχουν αυξηθεί σε όλη τη χώρα και έχουν γίνει μια αγαπημένη τακτική των συμμοριών ληστών και των τζιχαντιστών.

Αν και οι ληστές δεν έχουν ιδεολογικές τάσεις και κινητοποιούνται από οικονομικά κίνητρα, η αυξανόμενη συμμαχία τους με τους τζιχαντιστές από τα βορειοανατολικά αποτελεί πηγή ανησυχίας για τις αρχές και τους αναλυτές ασφαλείας.

