Η τρομακτική στιγμή που ένοπλοι εισβάλουν σε εκκλησία στη Νιγηρία - Απήγαγαν τον πάστορα - Βίντεο

Τη σοκαριστική στιγμή που ένοπλοι εισβάλουν σε εκκλησία στη Νιγηρία, πυροβολώντας και σκοτώνοντας δύο άτομα, κατέγραψε κάμερα που μετέδιδε ζωντανά τη λειτουργία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ένοπλοι απήγαγαν τον πάστορα προτού διαφύγουν.

Η φρικτή επίθεση συνέβη την Τρίτη (18/11) στην πόλη Eruku σύμφωνα με την Daily Mail, στην περιοχή Ekiti της πολιτείας Kwara, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Το συγκλονιστικό βίντεο, που μεταδόθηκε ζωντανά από την εκκλησία, ξεκινά με έναν άνδρα να μιλάει από τον άμβωνα της εκκλησίας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί, καθώς οι πιστοί προσπαθούν να διαφύγουν για να σωθούν.

Ακούγονται παιδιά να ουρλιάζουν από φόβο, ενώ πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και ηλικιωμένων, αναζητούν μέρος για να κρυφτούν.

Λίγο αργότερα, άνδρες οπλισμένοι με όπλα και μαχαίρια - μερικοί με καλυμμένα πρόσωπα - εμφανίζονται καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζουν να ακούγονται. Οι ένοπλοι στη συνέχεια ψάχνουν τα σημεία που κρύφτηκαν οι πολίτες, αναγκάζοντας τους τρομαγμένους πιστούς να βγουν έξω.

Ένας από τους μαχητές φαίνεται να μαζεύει τα υπάρχοντα των πολιτών, ενώ άλλοι συνεχίζουν να πυροβολούν. Το βίντεο τελειώνει όταν ένας από τους δράστες πήρε στα χέρια του τη συσκευή και την απενεργοποίησε.

Αξιωματικοί που έψαξαν την περιοχή βρήκαν αργότερα το πτώμα ενός θύματος που ταυτοποιήθηκε ως ο κ. Aderemi μέσα στην εκκλησία όπου ξεκίνησε η πυροβολισμοί.

Ένα άλλο άτομο, ο κ. Tunde, βρέθηκε νεκρό σε έναν κοντινό θάμνο. Ένας εθελοντής φύλακας ονόματι Segun Alaja χτυπήθηκε επίσης από τις σφαίρες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ECWA στο Eruku για επείγουσα περίθαλψη.

WATCH: Chilling Livestream from CAC Church in Eruku Town in Kwara State Captures Final Moments Before Gun-Wielding Terrorists Struck During a Church Service pic.twitter.com/UVdAvyouZX — Sahara Reporters (@SaharaReporters) November 18, 2025

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Sahara Reporters ότι οι ένοπλοι εισέβαλαν στην εκκλησία ενώ τα μέλη της πραγματοποιούσαν τη λειτουργία.

Η φονική επίθεση σημειώθηκε έπειτα από την προειδοποίηση της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας (CAN) ότι οι χριστιανοί στη χώρα αντιμετωπίζουν γενοκτονία. Ο πρόεδρος της, αρχιεπίσκοπος Ντάνιελ Οκό, δήλωσε: «Θα ήταν μεγάλη αδικία να αρνηθούμε την οδυνηρή πραγματικότητα των γεγονότων που έχουν συμβεί».

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «ωρολογιακή βόμβα», πρόσθεσε: «Ζωές έχουν τερματιστεί βίαια, κοινότητες έχουν ξεριζωθεί από τα χωριά τους, οικογένειες έχουν διαλυθεί, εκκλησίες έχουν καταστραφεί και ελπίδες έχουν συντριβεί. Η CAN έχει εκφραστεί με σαφήνεια και θάρρος σχετικά με αυτό το θέμα και διατηρούμε τη θέση μας ότι στη Νιγηρία διαπράττεται γενοκτονία εναντίον των χριστιανών».

