Νιγηρία: Ένοπλοι επιτέθηκαν σε οικοτροφείο και απήγαγαν 25 μαθήτριες - Νεκρός ο υποδιευθυντής

Ένοπλοι άνδρες επιτέθηκαν σε ένα οικοτροφείο στη βορειοδυτική Νιγηρία το πρωί της Δευτέρας και απήγαγαν 25 μαθήτριες, σύμφωνα με την αστυνομία. Από την επίθεση ο υποδιευθυντής του οικοτροφείου έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε, σύμφωνα με το Associated Press. Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις απαγωγές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 4:00 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανέφερε ότι οι κοπέλες απήχθησαν από τους κοιτώνες τους. Το οικοτροφείο βρίσκεται στην περιοχή Danko-Wasagu στην πολιτεία Kebbi.

Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με «εξελιγμένα όπλα» και αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τους φρουρούς πριν απαγάγουν τα κορίτσια, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Nafi’u Abubakar Kotarkoshi.

«Μια ομάδα ερευνά επί του παρόντος τις πιθανές διαδρομές διαφυγής και τα γύρω δάση σε μια συντονισμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με στόχο την ανεύρεση των απαχθέντων μαθητών και τη σύλληψη των δραστών», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πρόκειται για την τελευταία απαγωγή μαθητών στη βόρεια περιοχή της Νιγηρίας, όπου ένοπλες ομάδες στοχεύουν μαθητές από το 2014, όταν η Μπόκο Χαράμ απήγαγε 276 μαθητές από το Τσιμπόκ στην πολιτεία Μπόρνο.

Οι απαγωγές από ένοπλες ομάδες είναι συχνές στη βόρεια περιοχή της Νιγηρίας, όπου ο στρατός αντιμετωπίζει φέτος αύξηση των επιθέσεων από διάφορες ένοπλες ομάδες.