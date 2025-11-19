Νιγηρία: Εννιά νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ

Και οι εννέα νεκροί ήταν άμαχοι.

Νιγηρία: Εννιά νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ
Τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) σκότωσαν τουλάχιστον εννιά ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε μέλη πολιτοφυλακής, σε επίθεση στη βορειοανατολική Νιγηρία, ενημέρωσαν τηνΤρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον στρατό κι αυτόπτες μάρτυρες.

Το ΙΚΔΑ, που σχηματίστηκε όταν διασπάστηκε η Μπόκο Χαράμ το 2016, επιτίθεται κατά κανόνα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, όμως σε πολλές περιπτώσεις άμαχοι έχουν μπει επίσης στο στόχαστρό του.

«Η επίθεση σκότωσε εννιά αμάχους: πέντε μέλη πολιτικής κοινής επιχειρησιακής δύναμης και τέσσερις εργάτες. Στρατιώτες αγνοούνται ακόμη μετά την επίθεση», είπε στο AFP αξιωματικός ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Διευκρίνισε ότι η επίθεση διαπράχθηκε προχθές Δευτέρα το βράδυ στο χωριό Μαγέντι, στην περιοχή Μπάμα, στην πολιτεία Μπόρνο, όπου βρίσκονται πολλά μέλη πολιτοφυλακών.

Η ενέδρα καταγράφτηκε τρεις ημέρες έπειτα από άλλη επίθεση του ΙΚΔΑ, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας, κοντά στο χωριό Ουάτζιρκο, στην περιοχή Νταμπόα, επίσης στην Μπόρνο, την Παρασκευή.

Τη Δευτέρα, το ΙΚΔΑ ανέφερε πως απήγαγε ταξίαρχο στην Νταμπόα και τον σκότωσε, πληροφορία που παρέμενε ανεπιβεβαίωτη ως χθες βράδυ.

Επί δεκαέξι χρόνια η βόρεια Νιγηρία σπαράσσεται από τζιχαντιστική εξέγερση που κατά συντηρητικές εκτιμήσεις έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους και έχει ξεριζώσει άλλους 2 εκατομμύρια και πλέον στον τομέα αυτό της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η δράση τζιχαντιστών εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες, στον Νίγηρα, στο Τσαντ και στο Καμερούν, ωθώντας τις κυβερνήσεις τους να ιδρύσουν περιφερειακή στρατιωτική δύναμη για την αντιμετώπισή τους, χωρίς όμως ουσιαστική επιτυχία.

