Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκωδικοποιήθηκε το viral απόσπασμα από τις «Χρυσές Σφαίρες» - Τι συζητούσε

Τι απαντά αναγνώστης χειλιών που μελέτησε την «ομιλία» του ηθοποιού

Newsbomb

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκωδικοποιήθηκε το viral απόσπασμα από τις «Χρυσές Σφαίρες» - Τι συζητούσε

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στις «Χρυσές Σφαίρες 2026» 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τις ενδυματολογικές επιλογές μέχρι τον 16χρονο πρωταγωνιστή του «Adolescence», Owen Cooper, που «έγραψε ιστορία» ως ο νεότερος νικητής Β' Ανδρικού Ρόλου στην τηλεόραση, είναι πολλές οι στιγμές για τις οποίες θα θυμόμαστε τις Χρυσές Σφαίρες 2026, ανάμεσα στις οποίες και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «ψυχή του πάρτυ».

Ο 51χρονος σταρ του «Τιτανικού» χάρισε αρκετές viral στιγμές με τη ζωηρή και παιχνιδιάρικη διάθεσή του αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές του, οι οποίοι δεν τον έχουν συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις.

Ένα απόσπασμα με πρωταγωνιστή τον Ντι Κάπριο που συζητήθηκε έντονα στα social media είναι η στιγμή που φαίνεται να συνομιλεί με έναν εκφραστικό και ζωηρό τρόπο, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε και με ποιον.

Τα social media πλημμύρισαν από εικασίες σχετικά με το ποιος ήταν ο συνομιλητής του και τι ακριβώς ειπώθηκε — κάτι που πλέον φαίνεται να έχει αποσαφηνιστεί από έναν χρήστη του X.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο να συνομιλούσε με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «One Battle After Another», Teyana Taylor, με έναν αναγνώστη χειλιών να αποκωδικοποιεί ότι συζητούσε για τις εκφράσεις του προσώπου της την ώρα που στην εκπομπή προβαλλόταν ένα κομμάτι αφιερωμένο στην K-pop.

Η κωφή δημιουργός περιεχομένου Jackie G μετέφρασε τη συζήτηση ως εξής:
«Σε παρακολουθούσα με αυτό το θέμα της K-pop. Ήσουν κάπως [σκύβει και κοιτάζει μπερδεμένος] “είναι αυτό; ποιος είναι η K-pop; είναι αυτοί; είναι αυτό;” Γελάγαμε και λέγαμε: “είναι αυτό; είναι K-pop;”»

Οι χρήστες του X έσπευσαν να ρωτήσουν με ποιον μιλούσε και τι έλεγε, με την AI Grok να απαντά:

«Πρόκειται για ένα viral βίντεο ανάγνωσης χειλιών από τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 που δείχνει τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο να συνομιλεί με την Teyana Taylor σε ένα διάλειμμα…».

Η εκδοχή της κωφής αναγνώστριας χειλιών: λέει ότι την παρακολουθούσε με “το θέμα της K-pop”, ρωτά “τι είναι η K-pop;” και γελάνε γι’ αυτό, καταλήγοντας με “εντάξει, θα υπογράψω”».

Οι θαυμαστές παραδέχτηκαν ότι «λάτρεψαν» να βλέπουν αυτή τη σπάνια πλευρά του Ντι Κάπριο. «Κυριολεκτικά ουρλιάζω από τα γέλια… είναι πιο εκφραστικός από όσο τον έχω δει ποτέ σε όλη μου τη ζωή», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56ΕΘΝΙΚΑ

Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: 372 λιγότεροι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι βαθμοί των άλλων Κλάδων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δουλεύουμε στο παρασκήνιο»: Πώς ο Ρούτε συνέδεσε τη Γροιλανδία με συζητήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Οι απειλές των ΗΠΑ προς το Ιράν είναι απαράδεκτες»

17:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία

17:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ιστορική χρονιά για το ΤΖΟΚΕΡ: 8 μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατ. ευρώ

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

17:31ΕΘΝΙΚΑ

Νέες παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα έκανε το χρέος της και πάει σε «τελικό» πρωτιάς με την Κροατία

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Από την αιχμαλωσία στην ελευθερία: Η συγκινητική επιστροφή ενός ουρακοτάγκου στη ζούγκλα του Βόρνεο

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιρανούς: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις - Η βοήθεια είναι καθ' οδόν - «Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκωδικοποιήθηκε το viral απόσπασμα από τις «Χρυσές Σφαίρες» - Τι συζητούσε πραγματικά και με ποιον

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Είναι το X εκτός λειτουργίας; Προβλήματα παγκόσμιας πρόσβασης

16:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου από το Ριάντ: Τα κρίσιμα ορυκτά «κλειδί» για ΑΙ, ενέργεια και ανταγωνιστικότητα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «Σύνδρομο της Αβάνας»: Πρώην Ελληνοαμερικανός πράκτορας της CIA αποκάλυψε τι παράξενο του συνέβη

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την άφιξή της στου Ζωγράφου - Καρέ-καρέ οι τελευταίες της κινήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την άφιξή της στου Ζωγράφου - Καρέ-καρέ οι τελευταίες της κινήσεις

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιρανούς: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις - Η βοήθεια είναι καθ' οδόν - «Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Οι απειλές των ΗΠΑ προς το Ιράν είναι απαράδεκτες»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Πορεία στο υπουργείο Μεταφορών

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ