Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκωδικοποιήθηκε το viral απόσπασμα από τις «Χρυσές Σφαίρες» - Τι συζητούσε

Από τις ενδυματολογικές επιλογές μέχρι τον 16χρονο πρωταγωνιστή του «Adolescence», Owen Cooper, που «έγραψε ιστορία» ως ο νεότερος νικητής Β' Ανδρικού Ρόλου στην τηλεόραση, είναι πολλές οι στιγμές για τις οποίες θα θυμόμαστε τις Χρυσές Σφαίρες 2026, ανάμεσα στις οποίες και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «ψυχή του πάρτυ».

Ο 51χρονος σταρ του «Τιτανικού» χάρισε αρκετές viral στιγμές με τη ζωηρή και παιχνιδιάρικη διάθεσή του αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές του, οι οποίοι δεν τον έχουν συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις.

Ένα απόσπασμα με πρωταγωνιστή τον Ντι Κάπριο που συζητήθηκε έντονα στα social media είναι η στιγμή που φαίνεται να συνομιλεί με έναν εκφραστικό και ζωηρό τρόπο, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε και με ποιον.

Τα social media πλημμύρισαν από εικασίες σχετικά με το ποιος ήταν ο συνομιλητής του και τι ακριβώς ειπώθηκε — κάτι που πλέον φαίνεται να έχει αποσαφηνιστεί από έναν χρήστη του X.

We simply need to know who Leonardo DiCaprio was talking to during the commercial break at the #GoldenGlobes ??

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο να συνομιλούσε με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «One Battle After Another», Teyana Taylor, με έναν αναγνώστη χειλιών να αποκωδικοποιεί ότι συζητούσε για τις εκφράσεις του προσώπου της την ώρα που στην εκπομπή προβαλλόταν ένα κομμάτι αφιερωμένο στην K-pop.

Η κωφή δημιουργός περιεχομένου Jackie G μετέφρασε τη συζήτηση ως εξής:

«Σε παρακολουθούσα με αυτό το θέμα της K-pop. Ήσουν κάπως [σκύβει και κοιτάζει μπερδεμένος] “είναι αυτό; ποιος είναι η K-pop; είναι αυτοί; είναι αυτό;” Γελάγαμε και λέγαμε: “είναι αυτό; είναι K-pop;”»

Οι χρήστες του X έσπευσαν να ρωτήσουν με ποιον μιλούσε και τι έλεγε, με την AI Grok να απαντά:

«Πρόκειται για ένα viral βίντεο ανάγνωσης χειλιών από τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 που δείχνει τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο να συνομιλεί με την Teyana Taylor σε ένα διάλειμμα…».

DiCaprio Talks K-pop at the Golden Globes



A viral clip from the Golden Globe Awards has finally been decoded — and it's far less dramatic than people imagined.



According to a lip reader, Leonardo DiCaprio wasn't gossiping or arguing. He was talking about K-pop with his…

Η εκδοχή της κωφής αναγνώστριας χειλιών: λέει ότι την παρακολουθούσε με “το θέμα της K-pop”, ρωτά “τι είναι η K-pop;” και γελάνε γι’ αυτό, καταλήγοντας με “εντάξει, θα υπογράψω”».

Οι θαυμαστές παραδέχτηκαν ότι «λάτρεψαν» να βλέπουν αυτή τη σπάνια πλευρά του Ντι Κάπριο. «Κυριολεκτικά ουρλιάζω από τα γέλια… είναι πιο εκφραστικός από όσο τον έχω δει ποτέ σε όλη μου τη ζωή», έγραψε ένας χρήστης στο X.

