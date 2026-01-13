Χρυσές Σφαίρες 2026: Μαρκ Ράφαλο και Τζιν Σμαρτ με κονκάρδα για την Ρενέ Γκουντ, θύμα της ICE

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 δεν έμειναν μόνο στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές διακρίσεις, αλλά εξελίχθηκαν σε μια βραδιά με ξεκάθαρο κοινωνικό και πολιτικό στίγμα. Παρότι η 83η τελετή ανέδειξε μεγάλους νικητές, όπως την ταινία One Battle After Another και τη σειρά Adolescence, το ενδιαφέρον στράφηκε έντονα και στα μηνύματα που επέλεξαν να στείλουν γνωστά πρόσωπα του Χόλιγουντ απέναντι στις πρακτικές της ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Από το κόκκινο χαλί μέχρι τη σκηνή της απονομής, η λάμψη των βραβείων συνυπήρξε με τον ακτιβισμό. Αρκετοί ηθοποιοί εμφανίστηκαν φορώντας διακριτικές κονκάρδες με το σύνθημα «Be Good», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε και η ένδειξη «ICE Out», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα καταδίκης της βίας και των καταχρηστικών πρακτικών εις βάρος μεταναστών.

Τζιν Σμαρτ και Μαρκ Ράφαλο με αντί-ICE κονκάρδες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Τζιν Σμαρτ, η οποία παρέλαβε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το Hacks. Η ηθοποιός φόρεσε κονκάρδα με τη φράση «Be Good», αφιερωμένη στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών από τη Μινεάπολη, που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE. Στον σύντομο αλλά φορτισμένο λόγο της, κάλεσε σε ηθική ευθύνη και ενσυναίσθηση, τονίζοντας πως «όλοι γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας τι είναι το σωστό».

This image released by CBS Broadcasting shows Jean Smart accepting the award for best performance by a lead actress in a TV series β€“ musical or comedy for "Hacks" during the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Kevork Djansezian/CBS Broadcasting via AP) CBS Broadcasting

Στην ίδια πρωτοβουλία συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο Μαρκ Ράφαλο, η Γουάντα Σάικς και η Νατάσα Λιόν, οι οποίοι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τη δημόσια προβολή της βραδιάς για να αναδείξουν ζητήματα λογοδοσίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της καμπάνιας, το μήνυμα «Be Good» λειτουργεί σε διπλό επίπεδο: Αφενός τιμά τη μνήμη της Ρενέ Γκουντ, αφετέρου αποτελεί κάλεσμα για ανθρωπιά, διαφάνεια και σεβασμό στη ζωή. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο κίνημα #BeGood, το οποίο ασκεί συστηματική κριτική στη μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και στις επιχειρήσεις της ICE.

Την πρωτοβουλία στήριξαν οργανώσεις πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και η American Civil Liberties Union (ACLU), ενώ αρκετοί άνθρωποι του χώρου του θεάματος δήλωσαν ανοιχτά πως η τέχνη και η δημόσια παρουσία δεν μπορούν να μένουν αμέτοχες απέναντι σε ζητήματα ζωής και δικαιοσύνης.