Τζούλια Ρόμπερτς: Αποθεώθηκε στις Χρυσές Σφαίρες - «Τι στο καλό συμβαίνει αυτή τη στιγμή;»

Αυτή η εικόνα που δημοσιεύθηκε από το CBS Broadcasting δείχνει την παρουσιάστρια Τζούλια Ρόμπερτς κατά τη διάρκεια της 83ης τελετής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια

Η Τζούλια Ρόμπερτς βγήκε στη σκηνή στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026 και γνώρισε την αποθέωση από τους συναδέρφους της που επί ώρα τη χειροκροτούσαν όρθιοι.

Η ηθοποιός, που ήταν υποψήφια για το ρόλο της στην ταινία «Κυνήγι μαγισσών», ανέλαβε να απονείμει ένα από τα μεγάλα βραβεία της βραδιάς.

Από τις πρώτες σειρές μέχρι το βάθος της αίθουσας, προσωπικότητες όπως η Έμιλι Μπλαντ, ο Τζον Κρασίνσκι, η Έμμα Στόουν, ο Ίθαν Χοκ, η Κέιτ Χάντσον και ο Μαρκ Ρούφαλο, φαίνονται να συμμετέχουν στο αυθόρμητο αφιέρωμα στην σταρ του Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός, παρά την αρχική έκπληξή της, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί και παρότρυνε το κοινό να σηκωθεί... «Ελάτε, όλοι όρθιοι. Και εκεί πίσω! Ελάτε!», πριν προσθέσει με χιουμοριστικό τόνο: «Η Έμα Στόουν είναι σαν να λέει: "Τι στο καλό συμβαίνει τώρα;"». Τελικά, η Roberts παραδέχτηκε γελώντας: «Θα είμαι ανυπόφορη για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ».

Julia Roberts receives a standing ovation at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/DUYXZhfPBC — Film Updates (@FilmUpdates) January 12, 2026



Παρά το γεγονός ότι η Ρόμπερτς δεν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Ταινία για τον ρόλο της στο θρίλερ «After the Hunt», αλλά η Τσέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet, εισέπραξε το αποθεωτικό χειροκρότημα.

Λίγες στιγμές μετά από αυτό το χειροκρότημα και την παράδοση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει αναλάβει την παρουσίαση της τελευταίας απονομή της βραδιάς, αυτή της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας. Ο Ντον Τσιντλ, παρών στο γκαλά, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Κλούνεϊ για την απουσία παρόμοιου χειροκροτήματος.

Η Ρόμπερτς έχει ένα εκτενές ιστορικό στα Χρυσά Γλόμπους. Έχει κερδίσει τρία βραβεία: το πρώτο το 1989 για Καλύτερη Ηθοποιό σε Δευτερεύοντα Ρόλο για το Ανθισμένες Μανόλιες, το δεύτερο το 1990 για Καλύτερη Ηθοποιό για το Pretty Woman και το τρίτο το 2000 για το Erin Brockovich.

Η ηθοποιός παρευρέθηκε στην εκδήλωση συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Danny Moder, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Αρμάνι με βαθύ ντεκολτέ και ένα κόκκινο κολιέ.



