Η Σακίρα αποκάλυψε το τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026 - Δείτε το βίντεο του «Dai Dai»

Η Σακίρα αποκάλυψε το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026 (FIFA World Cup 2026).

Με ανάρτησή της στα social media, η Κολομβιανή αγαπημένη τραγουδίστρια ερμηνεύει ένα teaser του τραγουδιού «Dai Dai» στο στάδιο του Μαρακανά στην Βραζιλία, το οποίο θα αποτελέσει τον ύμνο του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλου, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ολόκληρο το τραγούδι, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο τραγουδιστής Burna Boy από την Νιγηρία, θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Το επίσημο τραγούδι της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, «Waka Waka (This Time for Africa)», στο οποίο συμμετείχε και το νοτιοαφρικανικό συγκρότημα Freshly Grounds, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά βίντεο στο YouTube.