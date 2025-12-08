Μπακογιάννης: Πρόταση μείωσης δημοτικών τελών στον Δήμο Αθηναίων κατά 5%
Παρέμβαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» για μείωση δημοτικών τελών
Απολύτως εφικτή είναι η μείωση των δημοτικών τελών κατά τουλάχιστον 5%, χωρίς την παραμικρή υποβάθμιση στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναφέρει η παράταξη του κ. Μπακογιάννη, «Αθήνα Ψηλά».
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση της, βασική προϋπόθεση είναι ο εξορθολογισμός του προϋπολογισμού και των δαπανών του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, εξηγεί, θα μπορούσε να συνεχιστεί η πολιτική των σταδιακών μειώσεων της προηγούμενης περιόδου που ανακόπηκε το 2024 από την δημοτική αρχή.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» επισημαίνει:
Η ελάφρυνση των Αθηναίων περνά μέσα από μία απλή σειρά παρεμβάσεων, όπως
- Συστηματική αξιολόγηση των προγραμματικών συμβάσεων που για το 2025 φτάνουν τα 44,8 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση.
Παρακάτω, δύο παραδείγματα:
Η προγραμματική σύμβαση των 2,97 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 30 μηνών, για προσαρμογή στο ΠΔ 54/2018 απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επισημαίνουμε ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις, με βάση το ΠΔ 54 καταρτίστηκαν με κόστος 30.000 + ΦΠΑ, με πρωτοβουλία της προηγούμενης δημοτικής αρχής και παραδόθηκαν στις αρχές του 2024.
Η προγραμματική σύμβαση των 10,4 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 36 μηνών, για μηχανογραφική υποστήριξη, δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, όταν για το ίδιο έργο έχουν ήδη δαπανηθεί 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
- Υπερβολικές Δαπάνες
Εντοπίζονται δαπάνες που μπορούν να περιοριστούν, χωρίς επιπτώσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Παρακάτω, δύο παραδείγματα:
1 εκατομμύριο ευρώ για τους «χρυσούς κάδους» σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων
710.000 ευρώ για επικοινωνιακές υπηρεσίες της ΔΑΕΜ. Με αντικείμενο πλήρως ασυναφές με δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δαπάνες επικοινωνίας που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.
Σε αυτές τις παρεμβάσεις, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η υφιστάμενη εξοικονόμηση της τάξης του 25-30%, από το έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού με τεχνολογία led, που κληρονόμησε η δημοτική αρχή από την προηγούμενη διοίκηση.
Συνολικά, οι δυνητικές αυτές εξοικονομήσεις θα οδηγήσουν σε μία σημαντική ελάφρυνση των δημοτών που θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με πλήρη ωστόσο διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.
Σε μια εποχή αυξημένων οικονομικών πιέσεων, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αποδεικνύει στην πράξη ότι διαχειρίζεται με υπευθυνότητα κάθε ευρώ που προέρχεται από τον πολίτη. Η πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόσιμη και επιστρέφει στους δημότες το όφελος που πραγματικά δικαιούνται.