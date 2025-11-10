Δούκας: «Η κυβέρνηση κάλεσε τους δήμους να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη» - Τι είπε για συνεργασίες

Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφορικά με τις ραγδαίες εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της αυτοδιοίκησης μετά το συνέδριο της ΚΕΔΕ όπου η «γαλάζια» πλειοψηφία έχασε την πρωτοκαθεδρία της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Χάρης Δούκας τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση βρίσκεται ήδη σε ρήξη με την κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν πιστεύει στον θεσμό. Θέλει ένα κράτος συγκεντρωτικό, ελεγχόμενο σκληρά από την κεντρική εξουσία - κράτος λάφυρο για το κυβερνών κόμμα και τις πελατειακές του σχέσεις.

Θέλει τους Δημάρχους αδύναμους, να μεταβάλλονται σε επαίτες στα υπουργικά γραφεία», τόνισε, αλλά προανήγγειλε και δυναμικές κινητοποιήσεις ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού. Μάλιστα, δεν απέκλεισε ούτε το ενδεχόμενο οι δήμοι να κλείσουν σε ένδειξη αποδοκιμασίας της μείωσης της χρηματοδότησής τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχόλιό του ότι η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ «προκάλεσε δηλώνοντας πως, αν δεν τα βγάζουμε πέρα (με την πολιτική της), τότε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Μας κάλεσε να το κάνουμε. Δηλαδή, να φορτώσουμε στους πολίτες το κόστος των δικών της πολιτικών. Πάντως, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να μη φθάσουμε εκεί».

Συνεργασίες από τους δήμους μέχρι τη Βουλή

Από τη θετική για την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εξέλιξη που υπήρξε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο Χάρης Δούκας βγάζει και γενικότερα πολιτικά συμπεράσματα, καθώς η εκλογή του έγινε ύστερα και από τη στήριξη που είχε λάβει στον δεύτερο γύρο των εκλογών από τον τότε υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη συνεργασία, αλλά και στην ευρύτερη παράταξη που έχει σχηματίσει στην ΚΕΔΕ, ο κ. Δούκας τονίζει ότι «η παράταξή μας στην ΚΕΔΕ εκφράζει τη συμπαράταξη όλων των προοδευτικών δυνάμεων - όχι μόνο προσκείμενων σε κόμματα, αλλά και ανεξάρτητων προοδευτικών στελεχών της Αυτοδιοίκησης».

Όπως εξήγησε, «υπάρχει και ευρύτερα πολιτικό μήνυμα. Ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων στη Βουλή και στην κοινωνία θα φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αντιπολίτευση». Μάλιστα είπε ότι αυτές οι πολιτικές διεργασίες σε επίπεδο αυτοδιοίκησης θα δοκιμάσουν «στην πράξη τη δυνατότητα μιας αυριανής προοδευτικής διακυβέρνησης μετά τις εκλογές».

«Πιστεύω ότι η παράταξή μας, Αυτοδιοίκηση Τώρα, μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για κάτι ανάλογο σε όλα τα μαζικά κινήματα. Είπαμε: η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές και πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει και απομόνωση», καταλήγει στη συνέντευξή του ο Χάρης Δούκας

Νέες ισορροπίες στην ΚΕΔΕ

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καθώς η πλειοψηφία που πρόσκειται στη ΝΔ, διαπιστώνοντας ότι πολλά μέλη της είχαν αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία σε ένδειξη αποδοκιμασίας προς τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην αυτοδιοίκηση, κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να παρακάμψει τη διαδικασία της ψηφοφορίας και να εφαρμόσει μια καταμέτρηση «δεδηλωμένης».

Τελικά οι πιέσεις των μελών της ΚΕΔΕ απέδωσαν καρπούς και τέθηκαν σε ψηφοφορία οι τρεις προτάσεις, δηλαδή αυτή της «γαλάζιας» παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι» που εκφράζεται από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου, η πρόταση της παράταξης του Χάρη Δούκα «Αυτοδιοίκηση Τώρα», καθώς και η πρόταση της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση του ΚΚΕ.

Το αποτέλεσμα συνιστά «σεισμό» στην ΚΕΔΕ καθώς ουσιαστικά θέτει εν αμφιβόλω την ίδια την πλειοψηφία, κάτι το οποίο επισημαίνει τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινώσεις τους.

Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως εξής:

Εγγεγραμμένοι: 535

Ψήφισαν: 191

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ: 92 ψήφοι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ - Χάρης Δούκας: 89 ψήφοι

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: 10 ψήφοι

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει την τάση αλλαγής ισορροπιών που υπάρχει στην ΚΕΔΕ και την αποδοκιμασία της σημερινής πλειοψηφίας, καθώς η συμμετοχή στην ψηφοφορία ανήλθε μόλις στο 35% του συνόλου των μελών της ΚΕΔΕ. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη ψηφοφορία που είχε γίνει στο προηγούμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ πριν δύο χρόνια η πρόταση της πλειοψηφίας είχε λάβει το 66% των ψήφων, ενώ φέτος έλαβε μόλις τι 48%, έναντι του 52% που έλαβαν συνολικά οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης.