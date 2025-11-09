Νέες ισορροπίες στην ΚΕΔΕ: Το ψήφισμα Δούκα απείλησε την «γαλάζια» πλειοψηφία

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της αυτοδιοίκησης με τον Χάρη Δούκα να βρίσκεται στο επίκεντρο

Αντώνης Ρηγόπουλος

INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
Το θυελλώδες συνέδριο της ΚΕΔΕ που λίγο έλλειψε να μετατραπεί σε ρίνγκ, φαίνεται να δημιούργησε μια θετική ατμόσφαιρα στη Χαριλάου Τρικούπη που είδε την πρόταση του Χάρη Δούκα να τα πηγαίνει ανέλπιστα καλά, εκμεταλλευόμενη και την απογοήτευση πολλών «γαλάζιων» μελών της ΚΕΔΕ με την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καθώς η πλειοψηφία που πρόσκειται στη ΝΔ, διαπιστώνοντας ότι πολλά μέλη της είχαν αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία σε ένδειξη αποδοκιμασίας προς τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην αυτοδιοίκηση, κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να παρακάμψει τη διαδικασία της ψηφοφορίας και να εφαρμόσει μια καταμέτρηση «δεδηλωμένης».

Η προσπάθεια αυτή προκάλεσε τεράστια ένταση, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να παρεμβαίνει και να ζητάει να κλείσουν άμεσα οι πόρτες προκειμένου να διεξαχθεί η ψηφοφορία με όσα μέλη της ΚΕΔΕ ήταν παρόντα. Η κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει όταν διαπιστώθηκε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου ήθελε να παρακαμφθεί η διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα, παρά τη διαφωνία της, η παράταξη Κυρίζογλου είχε αναγκαστεί να δεχτεί την πρόταση του Χάρη Δούκα για δυναμικές κινητοποιήσεις των Δήμων απέναντι στην κυβέρνηση που θα φτάνει ακόμη και μέχρι το κλείσιμο των δήμων, ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση για την ομαλή χρηματοδότησή τους. Η «γαλάζια» παράταξη παρά τις διαφωνίες της φαίνεται πως υπέκυψε σε αυτή τη γραμμή διαπιστώνοντας ότι ακόμη και οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι ήθελαν να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους προς τη στάση της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη στη συνέχεια όταν ο Χάρης Δούκας ζήτησε να προστεθούν και άλλα σημεία, υποστηρίζοντας ότι έχουν διαφορετικές θέσεις, όπως στα ζητήματα που αφορούν στο νερό, την ενέργεια, την χρηματοδότηση των Δήμων, τα θέμα των σκουπιδιών, τα οποία δόθηκαν όλα σε ιδιώτες, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τα δημοτικά ιατρεία των Δήμων. «Σας καλώ να κάνετε την υπέρβαση. Βάλτε και το θέμα του εκλογικού νόμου και τα δικά μας 4 αιτήματα να συμφωνήσουμε όλοι μαζί», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, όπως καταγράφει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα aftodioikisi.gr. Σε αυτά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ απάντησε ότι «Προέχει να βγούμε από δω ενωμένοι. Τίποτα από το ψήφισμα δεν είναι ανακριβές. Ο εκλογικός νόμος σκοπίμως παραπέμφθηκε σε γενική συνέλευση για τον κώδικα που θα γίνει στην Αθηνα στις 17 Δεκεμβρίου. Λογικό είναι να διαφωνούμε σε ιδεολογικά θέματα αλλά πρέπει να καταλήξουμε στα αγωνιστικά. Το ψήφισμα είναι ακριβώς το ίδιο με του κ. Δούκα. Αντίπαλός μας είναι η εκάστοτε κυβέρνηση και θα κυνηγήσουμε τα αιτήματά μας. Την ευθύνη για μη ομοφωνία θα την έχουν όσοι διαφωνούν στο αγωνιστικό μέρος».

Η συνέχεια ήταν μια εικόνα τεράστιας έντασης, η οποία καταγράφηκε και στις κάμερες που παρακολουθούσαν το Συνέδριο, καθώς η πλειοψηφία επιχείρησε να γίνει ψηφοφορία χωρίς ψηφολέκτες, επικαλούμενη τη «δεδηλωμένη», παρά το γεγονός ότι πολλά απο τα μέλη της είχαν ήδη αποχωρήσει. Τελικά οι πιέσεις των μελών της ΚΕΔΕ απέδωσαν καρπούς και τέθηκαν σε ψηφοφορία οι τρεις προτάσεις, δηλαδή αυτή της «γαλάζιας» παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι» που εκφράζεται από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου, η πρόταση της παράταξης του Χάρη Δούκα «Αυτοδιοίκηση Τώρα», καθώς και η πρόταση της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση του ΚΚΕ.

