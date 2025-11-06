Χάρης Δούκας: Κανένα κατάστημα δεν θα λειτουργεί σε βάρος των πολιτών

Ο δήμος Αθηναίων προχώρησε σε 13 νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 7 έως τις 16 Νοεμβρίου. Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε να ελευθερώνουμε δημόσιο χώρο για τους πολίτες. Εφαρμόζουμε αυστηρά τη νέα κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Προστατεύουμε το δικαίωμα όλων των Αθηναίων να κινούνται και να απολαμβάνουν ελεύθερα την πόλη τους».

Με τη σειρά του ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η Δημοτική Αστυνομία προχωράει σε νέες προσωρινές σφραγίσεις 13 καταστημάτων, σε 4 Δημοτικές Κοινότητες. Οι σφραγίσεις αυτές αφορούν υπέρβαση ή παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την απαραίτητη άδεια. Όσοι παρακάμπτουν τον νόμο θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις».

Ελέγχους σε καταστήματα πραγματοποιούν εργαζόμενοι της Δημοτικής Αστυνομίας

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αφορούν: