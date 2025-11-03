Δούκας: Αν θέλετε να συμμετέχετε, αν όχι, μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη Δευτέρα (3/11) έντονη δυσαρέσκεια προς ορισμένους φορείς που δεν συμμετέχουν στη διαβούλευση για τη χρήση πατινιών στην πόλη, η οποία διαρκεί ήδη δέκα ημέρες και περιλαμβάνει πάνω από 400 σελίδες τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προωθεί την ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, θέτει κανόνες για τα πατίνια και διασφαλίζει τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Κάλεσε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να το πράξουν άμεσα.

H δήλωση του Χάρη Δούκα:

«Προς κ. Μιχαηλίδου, κ. Μπακογιάννη και λοιπούς συνδαιτυμόνες,

Η διαβούλευση για τα πατίνια είναι αναρτημένη εδώ 10 ημέρες. Μιλάμε για 400 σελίδες αναλυτικής δουλειάς, τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο στην Αθήνα.

Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Οι μόνοι που δηλώνετε άγνοια είστε εσείς. Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση. Ούτε μία γραμμή. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη διαβάσετε. Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται – για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια».