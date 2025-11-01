Yπουργείο Ανάπτυξης σε Χάρη Δούκα: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος»

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξης και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα ξέσπασε με αφορμή το ζήτημα της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στην πρωτεύουσα.

Με δηκτικό του σχόλιο, το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στην αιχμηρή ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Ειδικότερα, καλεί τον Χάρη Δούκα «να συνειδητοποιήσει ότι είναι δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».

«Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί» αναφέρεται συγκριμένα στην ανακοίνωση.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα