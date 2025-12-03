Μπακογιάννης και Δήμος Αθηναίων στα... χαρακώματα για τους κάδους των σκύλων

Σε «πόλεμο» ανακοινώσεων προχώρησε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και η νυν δημοτική Αρχή για τους κάδους των σκύλων στην Αθήνα.

Αρχικά η ανακοίνωση Μπακογιάννη ανέφερε:

«Σε προκλητικές σπατάλες προχωράει η δημοτική αρχή Δούκα με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ.

Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε «χρυσός κάδος» και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων.

Με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα!

Και ενώ προχωρά σε εξόφθαλμες σπατάλες, προβάλλοντας οικονομικούς λόγους επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις!

Δύο μόνο ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ, αλλά και η κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης.

Για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος. Το τρέχον έτος, αντί να προβεί στις προγραμματισμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή μειώσεις, επέλεξε το πάγωμα τους. Φέτος; Θα επικαλεστεί ξανά οικονομική στενότητα;»

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων

Λίγο αργότερα ο Δήμος Αθηναίων έδωσε τη δική του απάντηση για τις κατηγορίες Μπακογιάννη, αναφέροντας με σκωπτικό τρόπο:

«Το μεγάλο φαγοπότι του κ. Μπακογιάννη τελείωσε. Το άγχος του για μια «δήθεν» ρεβάνς τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται».