Κλειστή για τρεις μήνες η Ιόνια Οδός προς Αντίρριο εξαιτίας της κατολίσθησης

Το ρεύμα προς Ιωάννινα θα δοθεί στην κυκλοφορία εντός των επόμενων 20 ημερών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

Κλειστή για τρεις μήνες η Ιόνια Οδός προς Αντίρριο εξαιτίας της κατολίσθησης

Το σημείο της κατολίσθησης, στο 127ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού. 

ΕΛΛΑΔΑ
Κλειστό για τρεις τουλάχιστον μήνες θα μείνει το ρεύμα της Ιόνιας Οδού προς το Αντίρριο και στο τμήμα από την Άρτα μέχρι την Αμφιλοχία μετά την μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Συκούλα.

Ωστόσο εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο 20ημερο θα δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς τα Ιωάννινα το οποίο επίσης παραμένει κλειστό.

Το χρονοδιάγραμμα έγινε γνωστό στην συνάντηση που είχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Αμυράς,Βασίλης Γιόγιακας και Γιώργος Στύλιος με τον υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα.

Στη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και από την πλευρά του Υπουργού τονίστηκε ότι σκοπός είναι η ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και η ασφάλεια των οδηγών.

Επίσης συζητήθηκε και το πρόβλημα που έχει ανακύψει στην Εγνατία με την κυκλοφοριακή ρύθμιση που έχει αφήσει μόνο μία λωρίδα. Ο υπουργός έδειξε να κατανοεί τα προβλήματα χωρίς ωστόσο κάποιες δεσμεύσεις.

Οι τρεις βουλευτές –Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας- θα έχουν την Τετάρτη σύσκεψη με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο στην οποία θα μετέχουν και εκπρόσωποι των σωματείων με βυτιοφόρα και βαρέα οχήματα και αποκλειστικό αντικείμενο την κατάσταση στην Εγνατία.

Στην συνάντηση των βουλευτών με τον υπουργό Υποδομών, όπως αναφέρουν σε κοινή ανάρτηση που έκαναν, έγινε ενημέρωση για την πορεία του έργου Γιάννενα–Κακαβιά, το οποίο εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, καθώς και για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η οποία αναμένεται έως το καλοκαίρι.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

