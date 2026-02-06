Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

Σε εξέλιξη είναι το φαινόμενο της κατολίσθησης στην Ιονία Οδό, στο ύψος της Συκούλας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών είχαν ως αποτέλεσμα το ρήγμα να μεγαλώσει με την πλαγιά να συνεχίζει να κινείται με τόνους από μπάζα και φερτά υλικά να εξακολουθούν να πέφτουν στον δρόμο παρασύροντας ελαιόδεντρα που βρίσκονται στην κορυφή της πλαγιάς.

Σκαπτικά μηχανήματα που βρίσκονται στο σημείο εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να απομακρύνουν από τους τόνους χώματος που έχουν πέσει και παράλληλα να κατασκευάσου παράπλευρο δρόμο που αρχικά θα εξηπηρετήσει τα βαρέα οχήματα και στη συνέχεια -εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες- ενδέχεται στη συνέχεια να δοθεί σε χρήση και για τους οδηγούς στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

