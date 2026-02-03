Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών και κατολίσθησης

Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό από την Τρίτη (03/01), με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00, ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αβγού έως και τον Α/Κ Εγνατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Οι οδηγοί με προορισμό τα Ιωάννινα, εξέρχονται στον Α/Κ Αβγού και οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Άρτας-Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι, λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου (προς Ιωάννινα).

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Ταυτόχρονα, εξαιτίας της χθεσινής κατολίσθησης στα όρια μεταξύ Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα τσο 128ο χιλιόμετρο, η κυκλοφορία έχει διακοπεί μεταξύ Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας και στα δύο ρεύματα.

