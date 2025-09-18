Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες και νέους εθελοντές στην ΔΕΘ

Η παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο του Οργανισμού στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την κινητοποίηση της κοινωνίας.

Από τα δύο σημεία παρουσίας – το Περίπτερο του Ε.Ε.Σ. και το Περίπτερο του Υπουργείου Υγείας – χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το πολυδιάστατο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο εστιάζει στη στήριξη της σωματικής υγείας, την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας και την αλληλεγγύη προς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Παράλληλα, εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση σημείωσαν τα διαδραστικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν στο Περίπτερο του Υπουργείου Υγείας και στο Περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν:

επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών για πολίτες,

επιδείξεις πρώτων βοηθειών για ζώα συντροφιάς,

επίδειξη απεγκλωβισμού από όχημα,

ενημέρωση σχετικά με την ψυχική υγεία,

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Η απήχηση υπήρξε εντυπωσιακή: περίπου 160 νέοι εθελοντές εντάχθηκαν στις τάξεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τα Τμήματα Εθελοντών Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών – Διασωστών – Ναυαγοσωστών. Επιπλέον, καταγράφηκε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για τις πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών για πολίτες, Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας, καθώς και Πρώτων Βοηθειών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες γνωρίζουν ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, καθώς οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων επιθυμούν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι σε καταστάσεις ανάγκης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέσω της συμμετοχής του στην 89η ΔΕΘ, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον διαχρονικό του στόχο: την ενίσχυση του Εθελοντισμού και την καλλιέργεια κουλτούρας προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.