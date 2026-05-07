Προειδοποίηση Τραμπ σε ΕΕ: Διορία μέχρι τα «250α γενέθλια» των ΗΠΑ, αλλιώς «εκτόξευση δασμών»

Διορία έως τα «250α γενέθλια» δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ντόναλντ Τραμπ για την τήρηση της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, διαφορετικά οι αμερικανικοί δασμοί θα «εκτοξευτούν στα ύψη».

Η προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Είχα μια υπέροχη συζήτηση»

«Είχα μια εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συζητήσαμε πολλά θέματα, επιβεβαιώνοντας, μεταξύ άλλων, την απόλυτη ενότητά μας στην πεποίθηση ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο Τραμπ.

«Περιμένω υπομονετικά την ΕΕ να τιμήσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που υπογράψαμε στο Turnberry της Σκωτίας: τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έγινε ποτέ», πρόσθεσε ο πρόεδρος, τονίζοντας ότι η ΕΕ είχε υποσχεθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα πρέπει να καταργήσει τους δασμούς της.

«Συμφώνησα να δώσω χρόνο μέχρι την 250η επέτειο από την ίδρυση της χώρας μας. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα εκτοξευθούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», διευκρίνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τι προβλέπει η συμφωνία Turnberry

Η Συμφωνία Turnberry ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου 2025 για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου. Πήρε το όνομά της από το μέρος όπου επιτεύχθηκε η συμφωνία: το θέρετρο που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Προβλέπει τη θέσπιση ενιαίου βασικού δασμού 15% για τα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, των φαρμακευτικών προϊόντων και των αυτοκινήτων.

Σε αντάλλαγμα υπάρχει η αγορά αμερικανικών όπλων από ευρωπαϊκές χώρες και ένα σύστημα ποσοστώσεων για τις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Αν και οι ΗΠΑ έχουν ήδη ευθυγραμμίσει τους δασμούς τους στο 15%, ο Τραμπ κατηγορεί την ΕΕ ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τους νόμους που απαιτούνται για τη μείωση των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε πρόσφατα τροπολογίες και «ρήτρες αναστολής» που δεν προβλέπονταν στην αρχική συμφωνία.

Η Ουάσιγκτον ζητά μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πάνω απ' όλα μεγαλύτερη ταχύτητα.

