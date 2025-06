Τα γυάλινα μπουκάλια απελευθερώνουν περισσότερα μικροπλαστικά - Kαι ο λόγος κρύβεται στα καπάκια

Μπορεί να ακούγεται παράλογο, αλλά οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει σημαντικά υψηλότερες ποσότητες μικροπλαστικών σε ποτά που περιέχονται σε γυάλινα μπουκάλια από ό, τι σε πλαστικά μπουκάλια (και μεταλλικά δοχεία). Η συγκέντρωση αυτών των μικροσκοπικών θραυσμάτων πλαστικού υλικού, στην πραγματικότητα, βρέθηκε να είναι πέντε έως 50 φορές υψηλότερη.

Είναι ένα αντιφατικό αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση: τα καπάκια. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το σχήμα, το χρώμα και η σύνθεση των μικροπλαστικών που βρέθηκαν αντιστοιχούν σε εκείνη της εξωτερικής επικάλυψης των καπακιών, τα οποία γρατζουνίζονται ειδικά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επεξεργασίας και αποθήκευσης. Αυτά τα σημάδια απελευθερώνονται από τα μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού – τα οποία έχουν μέγεθος μεταξύ 0,1 και 5 χιλιοστών – τα οποία καταλήγουμε να καταπίνουμε.

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο εισπνέουμε και καταναλώνουμε έως και μισό κιλό πλαστικού. Οι επιπτώσεις στην υγεία δεν είναι ακόμη καλά κατανοητές, ωστόσο μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Γεωργίας και Δασοκομίας Zhejiang (Κίνα) έδειξε ότι τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά προκαλούν οξείδωση, φλεγμονή, κυτταρικό θάνατο, νευροεκφυλισμό και άλλες βλάβες και τραυματισμούς, που σχετίζονται με καρκίνο, καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες παθολογίες.

Εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων σχετικά με τις συνέπειες, η σύσταση είναι σαφώς να περιοριστεί η έκθεση, όπου είναι δυνατόν. Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι τα πλαστικά μπουκάλια απελευθερώνουν έως και 370.000 πλαστικά σωματίδια σε κάθε λίτρο νερού, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα αποτελείται από νανοπλαστικά.

Η γνώση ότι τα γυάλινα μπουκάλια μπορούν να απελευθερώσουν περισσότερα μικροπλαστικά λόγω των καπακιών αποτελεί αναμφίβολα αιτία ανησυχίας.

Μια γαλλική ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από τη Γαλλική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων (ANSES) διαπίστωσε ότι τα ποτά σε γυάλινες φιάλες είναι μολυσμένα με περισσότερα μικροπλαστικά από εκείνα που βρίσκονται μέσα σε πλαστικά μπουκάλια και μεταλλικά δοχεία.

Οι ερευνητές, με συντονιστή τους Iseline Chaib και Guillaume Duflos, μετά την ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ανιχνεύθηκαν κατά μέσο όρο εκατό μικροπλαστικά σωματίδια ανά λίτρο στις γυάλινες φιάλες που περιείχαν τα διάφορα ποτά. Όπως αναφέρθηκε, οι συγκεντρώσεις βρέθηκαν να είναι 5 έως 50 φορές υψηλότερες από εκείνες που βρέθηκαν σε πλαστικά μπουκάλια και μεταλλικά δοχεία.

«Περιμέναμε το αντίθετο αποτέλεσμα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Chaib, στο Agence France Press (AFP).

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις μικροπλαστικών ήταν πολύ χαμηλές στο νερό, δηλαδή 4,5 ανά λίτρο σε γυάλινες φιάλες και 1,6 σε πλαστικές φιάλες, αλλά αυξήθηκαν σε άλλα ποτά: 30 ανά λίτρο για αναψυκτικά, 40 για λεμονάδα, και 60 για μπύρα (πάντα γυάλινα δοχεία).

Από την ανάλυση αυτών των πλαστικών θραυσμάτων διαπιστώθηκε ότι είχαν το ίδιο σχήμα και χρώμα με την πλαστική επικάλυψη που υπάρχει στα καπάκια. Η σύνθεση πολυμερούς ήταν επίσης η ίδια, οπότε τα καπάκια ήταν σίγουρα η πηγή της μόλυνσης.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι, πιθανώς, τα μικροπλαστικά αποσπώνται από μικροσκοπικές γρατζουνιές (που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι) που δημιουργούνται όταν αποθηκεύονται τα καπάκια για να σφραγιστούν τα μπουκάλια.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η πρόληψη αυτής της μόλυνσης είναι απλή: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο που φυσάει αέρα στα καπάκια, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να καθαριστούν με νερό και αλκοόλ, πριν κλείσετε τα μπουκάλια. Αυτό θα μείωνε τη μόλυνση από μικροπλαστικά κατά 60%.

Η έρευνα «Microplastic contaminations in a set of beverages sold in France» δημοσιεύθηκε στο Hal Open Science.