Ανακύκλωση δοχείων ποτών: Πρωταθλήτρια η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 94%

Το πιο εξελιγμένο και αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης για δοχεία ποτών βρίσκεται στη Ρουμανία.

Ξεπερνώντας τη Σκανδιναβία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ολλανδία, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ρουμανικής κυβέρνησης με την εταιρεία logistics RetuRO οδήγησε σε ένα απίστευτο ποσοστό συλλογής 94% για πλαστικά, γυάλινα και μεταλλικά δοχεία, μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Η μέθοδος είναι απλή, αλλά ένα στέλεχος της RetuRO αποκάλυψε πως το μυστικό της επιτυχίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε ήδη ένα λειτουργικό σύστημα που θα έπρεπε να αντικατασταθεί: ήταν μια εντελώς φρέσκια ιδέα.

Το «κλειδί» της επιστροφής εγγύησης

Κάθε έμπορος λιανικής που πουλά προϊόντα σε ανακυκλώσιμα δοχεία λαμβάνει φορολογική πίστωση για το κόστος εγκατάστασης της υποδομής επιστροφής, όπως τα αυτόματα μηχανήματα αντίστροφης πώλησης. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής, κατά την αγορά κάθε προϊόντος, χρεώνεται μια εγγύηση (deposit) η οποία του επιστρέφεται μαζί με μερικά επιπλέον σεντ όταν επιστρέψει τα άδεια δοχεία.

Με τα πρόσθετα χρήματα που συγκεντρώνονται, μία γυναίκα από την Τρανσυλβανία κατάφερε να αγοράσει τροφή για τις γάτες της για ολόκληρη την εβδομάδα.

«Είμαστε το μεγαλύτερο πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα επιστροφής εγγύησης παγκοσμίως», δήλωσε η Gemma Webb, διευθύνουσα σύμβουλος της RetuRO, της εταιρείας που λειτουργεί το σύστημα μέσω της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Τεράστια άλματα από το παρελθόν

Ακόμα κι αν τα ποσοστά επιστροφής προϊόντων φτάνουν το εντυπωσιακό 94% ορισμένους μήνες, τα εν λόγω προϊόντα αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού ανακυκλώσιμου όγκου της χώρας (λιγότερο από 15%). Ωστόσο, η πρόοδος είναι κολοσσιαία σε σχέση με το παρελθόν.

Μεταξύ 2011 και 2021, τα ποσοστά ανακύκλωσης για πλαστικά, γυάλινα και μεταλλικά δοχεία ποτών κυμαίνονταν γύρω στο 11-12% και σπάνια άλλαζαν. Μόνο το 1% όλων των υλικών που ανακυκλώνονταν ή απορρίπτονταν τελικά επέστρεφαν στην οικονομία, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι Ρουμάνοι επέστρεψαν περίπου 7,5 δισεκατομμύρια δοχεία ποτών μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και τέλους Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων τα 4 δισεκατομμύρια ήταν PET πλαστικό. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι το 90% των Ρουμάνων που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν χρησιμοποιήσει το σύστημα τουλάχιστον μία φορά.

Ο Guardian ανέφερε ότι το πλαστικό που περιέχεται σε ένα μόνο δοχείο ποτού PET μπορεί να παραγάγει 25 ακόμη κατά τη διάρκεια ζωής του υλικού, εάν ανακυκλωθεί σωστά.

*Με πληροφορίες από Guardian και goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης