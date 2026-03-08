Σεισμός Θεσπρωτία: Μετασεισμός 3,7 Ρίχτερ αναστάτωσε τους κατοίκους

Νέος ισχυρός μετασεισμός 3,7 Ρίχτερ αναστάτωσε τους κατοίκους της Θεσπρωτίας μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ο μετασεισμός σημειώθηκε στις 17:02 το απόγευμα της Κυριακής (8/3). Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε ένταση 3,7 Ρίχτερ με το επίκεντρο να σημειώνεται 7χλμ ανατολικά βορειοανατολικά της Λεπτοκαριάς.

Υπενθυμίζεται ότι από τον ισχυρό σεισμό προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

