Επιστροφή στα καστανά μαλλιά για την Κέιτ Μίντλετον; - Η νέα εμφάνιση που πυροδότησε σχόλια

Η μεταμόρφωση της Κέιτ Μίντλετον σε ξανθιά φαίνεται να ανήκει πια στο παρελθόν, όπως αποδεικνύεται από την τελευταία της δημόσια εμφάνιση.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρακολούθησε τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι Γυναικών μεταξύ Αγγλίας και Αυστραλίας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Στην ημερήσια εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο American Express Stadium στο East Sussex της Αγγλίας, τα μαλλιά της Πρισκίπισσας της Ουαλίας φαίνονταν να έχουν επιστρέψει στο χαρακτηριστικό καστανό χρώμα τους.

Η ίδια είχε χτενίσει τα μαλλιά της πίσω και είχε μαζέψει τα μισά πάνω, κάτι που δεν έκανε αρκετά εμφανή τη νέα αλλαγή στο χρώμα.

Kate Middleton seemingly reverts to her signature brown hair only days after debuting new blond ‘do https://t.co/QICYkGileA pic.twitter.com/c5cSubdojd

— Page Six (@PageSix) September 6, 2025



Επιβεβαιώνεται το σενάριο της περούκας;

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον με ξανθά μαλλιά πυροδότησε πολλά σχόλια χρηστών στα social media που έκαναν λόγο για χρήση περούκας, κάτι που θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί αν κρίνουμε από την γρήγορη επιστροφή της στο καστανό χρώμα.

«LOL, αυτή είναι περούκα», έγραφε ένα από τα πολλά σχόλια, ενώ αμέτρητα άλλα χλεύαζαν το σχήμα και το στυλ των μαλλιών της στα διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τους παπαράτσι.

Did Kate Middleton Ditch the Blonde Already and Return to Her Signature Brunette? https://t.co/gwAuA1BwoS

— People (@people) September 6, 2025



«Πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτά είναι τα «φυσικά μαλλιά της Κέιτ;— πείτε με τρελό, αλλά για μένα μοιάζει με #περούκα», έγραψε κάποιος στο X.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Ελπίζω να είναι περούκα, γιατί η νέα εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον είναι απλά απαίσια».

Kate Middleton shows off new blonde hair in joint public outing with Prince William https://t.co/eZxkdW7zF6 pic.twitter.com/TDe5h8AeLe

— New York Post (@nypost) September 4, 2025



Ο κομμμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα απαντά στα αρνητικά σχόλια για τα ξανθά μαλλιά

Ο κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα έρχεται να υπερασπιστεί την Κέιτ Μίντλετον μετά τις «κακόβουλες» παρατηρήσεις που έγιναν για τα ξανθά μαλλιά της.

Ο Σαμ Μακνάιτ, ο οποίος ήταν ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας από το 1990 μέχρι το θάνατό της το 1997, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram εξηγώντας πόσο «τρομοκρατημένος» είναι από την πρόσφατη συζήτηση για τα μαλλιά της Μίντλετον.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Κέιτ Μίντλετον και ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, επισκέφτηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και η πριγκίπισσα εμφανίστηκε με τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της.

Από τη στιγμή που δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες, τα σχόλια στα social media για τα μακριά ξανθά μαλλιά της Πρισκίπισσας της Ουαλίας ήταν ανάμεικτα.

«Είμαι σοκαρισμένος, τρομοκρατημένος, απογοητευμένος και αηδιασμένος από όλα τα άσχημα σχόλια που ακούγονται σήμερα για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Τα μαλλιά μιας γυναίκας είναι κάτι πολύ προσωπικό για εκείνη, είναι η πανοπλία της, η άμυνά της, η αυτοπεποίθησή της και πολλά άλλα», έγραψε ο McKnight στο Instagram.

