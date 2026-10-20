Τσίπρας: «Θα συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα»

Μήνυμα σύγκρουσης με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, καταγγελίες για πελατειακό σύστημα στις αγροτικές επιδοτήσεις και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: «Θα συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη αναδιανομής του πλούτου και μεγαλύτερης φορολόγησης των οικονομικά ισχυρών για τη χρηματοδότηση κοινωνικών παροχών.
  • Κατήγγειλε πελατειακό σύστημα στις αγροτικές επιδοτήσεις και ισχυρίστηκε ότι η θανάτωση αιγοπροβάτων αποσκοπεί στην αποφυγή ακριβούς καταγραφής ζωικού κεφαλαίου.
  • Χαρακτήρισε την τραγωδία στα Τέμπη «κρατικό έγκλημα» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακοδιαχείριση και προσπάθεια συγκάλυψης των στοιχείων.
  • Ζήτησε την απομάκρυνση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη λόγω των δηλώσεών του περί «μπαζώματος» της τραγωδίας στα Τέμπη.
  • Υπογράμμισε την εθνική σημασία της στήριξης της περιφέρειας και της παραγωγής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και την αποφυγή εγκατάλειψης της υπαίθρου.
Snapshot powered by AI

Στην ανάγκη αναδιανομής του πλούτου και μεγαλύτερης φορολόγησης των οικονομικά ισχυρών επέμεινε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορούν να χρηματοδοτηθούν ουσιαστικές κοινωνικές παροχές.

«Στην επταετία Μητσοτάκη κερδίζουν οι ισχυροί και χάνει η μεγάλη πλειοψηφία», ανέφερε, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να στεναχωρηθούν κάποιοι πολύ ισχυροί και να σταματήσουν να κερδίζουν, όσα κερδίζουν».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις χωρίς αναδιανομή, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του να συμβάλει περισσότερο το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού στη χρηματοδότηση σχολείων, νοσοκομείων, συντάξεων και κοινωνικών παροχών.

«Δεν θα έρθουμε να κάνουμε έναν περίπατο στο δάσος. Θα έρθουμε να συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η απόφασή μας», διαμήνυσε.

Παράλληλα, περιέγραψε την πορεία προς τις επόμενες εκλογές ως μια διαδικασία καθημερινής επαφής με τους ανθρώπους της εργασίας και της παραγωγής, προκειμένου να αναδειχθεί ένας εναλλακτικός δρόμος απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες.

Απαντώντας στο ερώτημα της χρηματοδότησης των προτάσεών του, δήλωσε ότι «τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «20 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς».

Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας για το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, κατηγορώντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η επιλογή της θανάτωσης χιλιάδων αιγοπροβάτων αντί του εμβολιασμού συνδέεται με την προσπάθεια να αποφευχθεί η ακριβής καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποκάλυπτε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών παραγωγών.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ακόμη και για την καταβολή νόμιμων αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς, οι πολίτες αναγκάζονται να απευθύνονται στα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών και πολιτευτών.

«Κρατικό έγκλημα τα Τέμπη»

Σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και για την τραγωδία των Τεμπών, την οποία χαρακτήρισε «κρατικό έγκλημα».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση τόσο για την κατάσταση του σιδηροδρόμου όσο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο μπάζωμα του χώρου.

«Αυτό που κάνανε την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες το μπάζωμα για να ξεμπερδεύουν με τα στοιχεία ήτανε δυο φορές έγκλημα», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε την απομάκρυνση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, υπενθυμίζοντας τη δήλωσή του ότι «όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τη στήριξη της περιφέρειας και της παραγωγής ζήτημα εθνικής και «υπαρξιακής σημασίας», συνδέοντάς το με τη δημογραφική κρίση και την εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους.

«Το πρόβλημα θα είναι ότι αργοπεθαίνει η χώρα», προειδοποίησε, επιμένοντας στην ανάγκη δημιουργίας παραγωγικών θέσεων εργασίας και ουσιαστικής στήριξης των αγροτικών περιοχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξαφάνιση Ρώσου στην Ταϊλάνδη: Tattoo artist αγνοείται σε ταξίδι με ποδήλατο στην Ασία

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Λεωφορείο άφησε επτά τυφλούς στη μέση του δρόμου - «Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση φον ντερ Λάιεν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι άκυρο, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας»

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κινδυνεύει η παραγωγή ζυμαρικών από την απεργία των οδηγών φορτηγών - Άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών με Αίγυπτο και Κύπρο μετά το τουρκολιβυκό

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon αναπτύσσονται για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας

20:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάτα: Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου που άδειαζε παράνομα λύματα

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα: Τρίχρονη κρέμεται από τον 12ο με το κεφάλι σφηνωμένο στα κάγκελα - Την κρατούσαν στον αέρα με σκαμπό

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Θα συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα»

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άλλη μια επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή «μάχη» στις ΗΠΑ: Μητέρα «αδειάζει» την υποψήφια κόρη της σε βίντεο - «Την αγαπώ αλλά μην την ψηφίσετε»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν κατά λάθος από το παράθυρο στέλεχος τράπεζας - Ήθελαν να τον τρομάξουν να μη μιλήσει για τη μαφία

20:13LIFESTYLE

Τα 10 προγράμματα που «κλείνουν» το μάτι στην τηλεθέαση

20:12LIFESTYLE

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Από την Μπέλα και την Τζίτζι Χαντίντ μέχρι την Κάιλι Τζένερ - Τα σούπερ μόντελ, τα εντυπωσιακά φτερά και οι στιγμές που ξεχώρισαν

20:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας δήλωσε ότι η ICE συνέλαβε την σύζυγό του όμως διαπιστώθηκε ότι την είχε σκοτώσει

19:59ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να φτιάξετε μαύρο τσάι για μέγιστα καρδιακά οφέλη από τις πολυφαινόλες του

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Φρένο στην περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Συνάντηση με τον Έλληνα πρεσβευτή της ΕΕ δύο ημέρες πριν την κύρωση του τουρκολιβυκού είχε ο Μένφι

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Καρχαρίας κατακρεούργησε 65χρονη ενώ κολυμπούσε με παρέα σε δημοφιλή παραλία

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Δύο φωτιές σε λίγες ώρες σε Αγία Τριάδα και Λιανοκλάδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

16:55LIFESTYLE

Σε σοκ η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη λάθος διάγνωση: Πέντε χρόνια «πάλευε» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν κατά λάθος από το παράθυρο στέλεχος τράπεζας - Ήθελαν να τον τρομάξουν να μη μιλήσει για τη μαφία

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll για την Αττική: Πρώτη η ΝΔ - Η ακρίβεια σαρώνει το Λεκανοπέδιο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι: «Ιστορικό πλήγμα στην Ελλάδα» - «Εδραίωση της Γαλάζιας Πατρίδας»

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Επτά χρόνια μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Χαφτάρ επισημοποιεί την κυβίστηση: Είναι ράπισμα για την Αθήνα; Τι περιθώριο έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ακυρώσει τα νέα δεδομένα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 41χρονης - H άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα: Τρίχρονη κρέμεται από τον 12ο με το κεφάλι σφηνωμένο στα κάγκελα - Την κρατούσαν στον αέρα με σκαμπό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή «μάχη» στις ΗΠΑ: Μητέρα «αδειάζει» την υποψήφια κόρη της σε βίντεο - «Την αγαπώ αλλά μην την ψηφίσετε»

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Καρχαρίας κατακρεούργησε 65χρονη ενώ κολυμπούσε με παρέα σε δημοφιλή παραλία

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

20:12LIFESTYLE

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Από την Μπέλα και την Τζίτζι Χαντίντ μέχρι την Κάιλι Τζένερ - Τα σούπερ μόντελ, τα εντυπωσιακά φτερά και οι στιγμές που ξεχώρισαν

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αθηνών: Φορτηγό προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

18:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η Αθήνα στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρη η απόφαση, θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Στο δικαστήριο παραθεριστής που έκανε μπάνιο γυμνός - Η απαγόρευση που έγινε θέμα στο BBC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ