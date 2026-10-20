Τσίπρας: «Θα συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη αναδιανομής του πλούτου και μεγαλύτερης φορολόγησης των οικονομικά ισχυρών για τη χρηματοδότηση κοινωνικών παροχών.

Κατήγγειλε πελατειακό σύστημα στις αγροτικές επιδοτήσεις και ισχυρίστηκε ότι η θανάτωση αιγοπροβάτων αποσκοπεί στην αποφυγή ακριβούς καταγραφής ζωικού κεφαλαίου.

Χαρακτήρισε την τραγωδία στα Τέμπη «κρατικό έγκλημα» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακοδιαχείριση και προσπάθεια συγκάλυψης των στοιχείων.

Ζήτησε την απομάκρυνση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη λόγω των δηλώσεών του περί «μπαζώματος» της τραγωδίας στα Τέμπη.

Υπογράμμισε την εθνική σημασία της στήριξης της περιφέρειας και της παραγωγής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και την αποφυγή εγκατάλειψης της υπαίθρου. Snapshot powered by AI

Στην ανάγκη αναδιανομής του πλούτου και μεγαλύτερης φορολόγησης των οικονομικά ισχυρών επέμεινε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορούν να χρηματοδοτηθούν ουσιαστικές κοινωνικές παροχές.

«Στην επταετία Μητσοτάκη κερδίζουν οι ισχυροί και χάνει η μεγάλη πλειοψηφία», ανέφερε, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να στεναχωρηθούν κάποιοι πολύ ισχυροί και να σταματήσουν να κερδίζουν, όσα κερδίζουν».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις χωρίς αναδιανομή, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του να συμβάλει περισσότερο το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού στη χρηματοδότηση σχολείων, νοσοκομείων, συντάξεων και κοινωνικών παροχών.

«Δεν θα έρθουμε να κάνουμε έναν περίπατο στο δάσος. Θα έρθουμε να συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η απόφασή μας», διαμήνυσε.

Παράλληλα, περιέγραψε την πορεία προς τις επόμενες εκλογές ως μια διαδικασία καθημερινής επαφής με τους ανθρώπους της εργασίας και της παραγωγής, προκειμένου να αναδειχθεί ένας εναλλακτικός δρόμος απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες.

Απαντώντας στο ερώτημα της χρηματοδότησης των προτάσεών του, δήλωσε ότι «τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «20 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς».

Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας για το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, κατηγορώντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η επιλογή της θανάτωσης χιλιάδων αιγοπροβάτων αντί του εμβολιασμού συνδέεται με την προσπάθεια να αποφευχθεί η ακριβής καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποκάλυπτε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών παραγωγών.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ακόμη και για την καταβολή νόμιμων αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς, οι πολίτες αναγκάζονται να απευθύνονται στα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών και πολιτευτών.

«Κρατικό έγκλημα τα Τέμπη»

Σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και για την τραγωδία των Τεμπών, την οποία χαρακτήρισε «κρατικό έγκλημα».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση τόσο για την κατάσταση του σιδηροδρόμου όσο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο μπάζωμα του χώρου.

«Αυτό που κάνανε την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες το μπάζωμα για να ξεμπερδεύουν με τα στοιχεία ήτανε δυο φορές έγκλημα», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε την απομάκρυνση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, υπενθυμίζοντας τη δήλωσή του ότι «όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τη στήριξη της περιφέρειας και της παραγωγής ζήτημα εθνικής και «υπαρξιακής σημασίας», συνδέοντάς το με τη δημογραφική κρίση και την εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους.

«Το πρόβλημα θα είναι ότι αργοπεθαίνει η χώρα», προειδοποίησε, επιμένοντας στην ανάγκη δημιουργίας παραγωγικών θέσεων εργασίας και ουσιαστικής στήριξης των αγροτικών περιοχών.

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