Στον Άγιο Δημήτριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια από Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας για τη Μονή Σινά

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/10) τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον ομώνυμο ιερό ναό, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας

Μάνος Χατζηγιάννης

Στον Άγιο Δημήτριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια από Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας για τη Μονή Σινά
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας συνεχάρη τον πρωθυπουργό για τη συμφωνία με την Αίγυπτο σχετικά με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική πρωτοβουλία.
  • Η συμφωνία διασφαλίζει τα εκκλησιαστικά και μοναστικά δικαιώματα της Μονής, που αποτελεί το αρχαιότερο μοναστικό ίδρυμα στον κόσμο.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος επαίνεσε την επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν κλαπεί, τονίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης για την πολιτιστική κληρονομιά.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις των «Δημητρίων» στον Δήμο Αγίου Δημητρίου μετά τη Θεία Λειτουργία.
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Τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά και την επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων εξήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Αγίου Δημητρίου στην Αττική.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/10) τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον ομώνυμο ιερό ναό, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας.

Στο τέλος της λειτουργίας, ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε τις προσφωνήσεις του δημάρχου και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας.

«Ιστορική πρωτοβουλία» για τη Μονή Σινά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στη συμφωνία με την Αίγυπτο για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, συγχαίροντας τον πρωθυπουργό για τη συμβολή του στην επίτευξή της.

«Εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πολιτικά, αλλά μπορούμε να κρίνουμε τα εκκλησιαστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οφείλει να συγχαρεί τον κ. Μητσοτάκη για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Ο κ. Μακάριος υπογράμμισε την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής, την οποία χαρακτήρισε «το αρχαιότερο μοναστικό εγκαθίδρυμα» στον κόσμο, επισημαίνοντας ότι είναι παλαιότερη ακόμη και από το Άγιο Όρος.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αντιμετωπίζει μια πολυετή εκκρεμότητα, με στόχο την κατοχύρωση της υπόστασης και των εκκλησιαστικών και μοναστικών δικαιωμάτων της Μονής.

«Δοξάζω τον Θεό που ο Πρωθυπουργός μας, σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, με το κύρος το οποίο έχει, κατάφερε να διευθετήσει τη μεγάλη και πολυετή εκκρεμότητα», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει το μέλλον του ιστορικού μοναστηριού.

Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη και ιστορική πρωτοβουλία», τονίζοντας ότι αξίζουν συγχαρητήρια τόσο για την ανάληψή της όσο και για την ολοκλήρωσή της.

Αναφορά στην επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας συνεχάρη επίσης την κυβέρνηση για τη συμβολή της στην επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν κλαπεί κατά το παρελθόν και τα οποία, όπως ανέφερε, παραδόθηκαν στο ελληνικό κράτος, σε μητροπόλεις και μοναστήρια.

Επικαλούμενος σχετικές αναφορές του Οικουμενικού Πατριάρχη, χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή μια ιδιαίτερα σημαντική αρχή για την επιστροφή αντικειμένων με μεγάλη θρησκευτική και ιστορική αξία.

Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, ώστε περισσότερα κειμήλια να επιστρέψουν στους τόπους από τους οποίους προέρχονται.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη σημασία έχει η προοπτική να μπορέσουν οι πιστοί, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, να προσκυνήσουν ξανά τα ιερά κειμήλια που αποτελούν μέρος της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρίσταται στη θεία λειτουργία στο Ναό Αγιου Δημητρίου στον Αγιο Δημήτριο

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Κατά την προσφώνησή του, ο κ. Μακάριος αναφέρθηκε και στο έργο του πρωθυπουργού, μεταφέροντας τις ευχές της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας και επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Δημητρίου, όπου πραγματοποιούνται οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα «Δημήτρια».

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