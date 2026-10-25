Μητσοτάκης για καρκίνο του μαστού: «Μην αγνοείτε το μήνυμα» - 6.000 διαγνώσεις από το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Snapshot πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μόνιμη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» από εθνικούς πόρους για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού.

Περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες λαμβάνουν SMS με παραπεμπτικά για δωρεάν μαστογραφία στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν περίπου 1,2 εκατομμύρια μαστογραφίες, με 6.000 διαγνώσεις καρκίνου του μαστού και 87.000 περιπτώσεις που χρειάστηκαν περαιτέρω διερεύνηση.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη οι γυναίκες να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις προληπτικού ελέγχου, ακόμη και χωρίς συμπτώματα, καθώς η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» απευθύνεται σε γυναίκες 45-74 ετών και περιλαμβάνει ψηφιακή μαστογραφία και περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο όπου απαιτείται. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για την καθοριστική σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το εθνικό πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται ως μόνιμη πολιτική δημόσιας υγείας, παρά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως διευκρίνισε, η συνέχιση του προγράμματος θα εξασφαλιστεί πλέον αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, με στόχο τη διατήρηση της δωρεάν πρόσβασης των δικαιούχων στις προληπτικές εξετάσεις.

Περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες λαμβάνουν παραπεμπτικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, σε περισσότερες από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα που χρειάζονταν περαιτέρω διερεύνηση, ενώ 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν τελικά με καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή SMS με παραπεμπτικά για προληπτικό έλεγχο σε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αναδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της συστηματικής συμμετοχής των γυναικών στις προληπτικές εξετάσεις.

«Μην αγνοήσετε το μήνυμα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάγκη οι γυναίκες να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις για προληπτικό έλεγχο, ακόμη και όταν δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

«Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι ο φόβος μιας πιθανής διάγνωσης μπορεί να αποτρέπει ορισμένες γυναίκες από το να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη ανίχνευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση της νόσου.

«Είναι αυτές οι προληπτικές εξετάσεις που σώζουν ζωές», τόνισε, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τις γυναίκες να μην παραβλέπουν την ειδοποίηση που λαμβάνουν για τον προληπτικό έλεγχο.

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Το εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, που φέρει το όνομα της Φώφης Γεννηματά, αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Στόχος του είναι η δωρεάν πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων, ώστε πιθανές αλλοιώσεις να εντοπίζονται πριν ακόμη εμφανιστούν συμπτώματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, ενώ η διαδικασία περιλαμβάνει ψηφιακή μαστογραφία και, όπου χρειάζεται, περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο.

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