Μητσοτάκης σε υπουργούς: «Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη αποφυγής φαινομένων αυταρέσκειας και αλαζονείας στην κυβερνητική παράταξη.

Ο Μητσοτάκης κάλεσε να ακουστούν οι πολίτες που έχουν προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχτεί τέτοιες συμπεριφορές μέχρι τις εκλογές.

Στις επερχόμενες εκλογές, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι τα διλήμματα θα είναι σκληρά και η ΝΔ εγγυάται τη συνέχιση της παρούσας πορείας.

Ο Μητσοτάκης απέκλεισε την επιστροφή σε παλαιότερες εποχές και την επιρροή λαϊκιστικών φωνών. Snapshot powered by AI

Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές για φαινόμενα αλαζονείας στην κυβερνητική παράταξη, έστειλε από το Κιλκίς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος σε πολίτες, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πρέπει να ακούσουμε όσους έχουν προβλήματα, για να συμπληρώσει: «Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές».

Τα διλήμματα των εκλογών

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις εκλογές, επεσήμανε πως τα διλήμματα «θα είναι πολύ σκληρά: Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία».

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