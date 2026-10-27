Μητσοτάκης σε υπουργούς: «Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας»
Το μήνυμα του πρωθυπουργού – Όσα είπε
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- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη αποφυγής φαινομένων αυταρέσκειας και αλαζονείας στην κυβερνητική παράταξη.
- Ο Μητσοτάκης κάλεσε να ακουστούν οι πολίτες που έχουν προβλήματα.
- Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχτεί τέτοιες συμπεριφορές μέχρι τις εκλογές.
- Στις επερχόμενες εκλογές, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι τα διλήμματα θα είναι σκληρά και η ΝΔ εγγυάται τη συνέχιση της παρούσας πορείας.
- Ο Μητσοτάκης απέκλεισε την επιστροφή σε παλαιότερες εποχές και την επιρροή λαϊκιστικών φωνών.
Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές για φαινόμενα αλαζονείας στην κυβερνητική παράταξη, έστειλε από το Κιλκίς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Απευθυνόμενος σε πολίτες, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πρέπει να ακούσουμε όσους έχουν προβλήματα, για να συμπληρώσει: «Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές».
Τα διλήμματα των εκλογών
Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις εκλογές, επεσήμανε πως τα διλήμματα «θα είναι πολύ σκληρά: Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία».
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