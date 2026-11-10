Ερρίκος Πετιλόν: Απολογείται για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Αναμένεται να δώσει ονόματα και στοιχεία

Snapshot Ο Ερρίκος Πετιλόν απολογείται για συμμετοχή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής με οφειλές περίπου 596.000 ευρώ και αναμένεται να αποκαλύψει ονόματα και στοιχεία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές, με συνολική ζημιά για το Δημόσιο πάνω από 203 εκατομμύρια ευρώ.

Το κύκλωμα χρησιμοποίησε ακόμα και νεκρούς και ευάλωτα άτομα ως «αχυράνθρωπους» για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών και φοροδιαφυγή.

Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω τεσσάρων υποκυκλωμάτων με ρόλους δικηγόρων και λογιστών που παρείχαν «πακέτα» αχυρανθρώπων και διαχειρίζονταν παράνομες εισπράξεις.

Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων, ενώ δύο κεντρικοί επιχειρηματίες παραμένουν άφαντοι και οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα. Snapshot powered by AI

Αποφασισμένος να αποκαλύψει πρόσωπα και στοιχεία για την υπόθεση της απάτης με τα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης εμφανίζεται ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος απολογείται πρώτος, το πρωί της Τρίτης.

Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να είχε συμμετοχή, με την ιδιότητα του διαχειριστή, σε οκτώ εταιρείες, στις οποίες καταλογίζονται συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τις 596.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Ερρίκος Πετιλόν εμφανίζεται για πρώτη φορά ως διαχειριστής εταιρείας την 1η Μαρτίου 2023. Για τη συμμετοχή του φέρεται να λάμβανε μικρά χρηματικά ποσά, τα οποία ξεκινούσαν από τα 100 ευρώ, ενώ στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ήταν δηλωμένος ως υπάλληλος υποδοχής με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το Star, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές στην κατοικία του, ο ίδιος φέρεται να έδωσε τη δική του εκδοχή για τη συμμετοχή του στις εταιρείες.

«Για τη μία εταιρεία είμαι ακόμα διαχειριστής, ωστόσο βρίσκομαι στη διαδικασία να την κλείσω λόγω οφειλών, για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Γυναίκα από την Ηλιούπολη με έβαλε στην επιχείρηση και, όταν ζήτησα να φύγω, εξαφανίστηκε. Ομοίως και για άλλη εταιρεία. Για τρίτη εταιρεία ήμουν διαχειριστής και διέκοψα», φέρεται να δήλωσε.

Κατά τη σημερινή απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν αναμένεται να αναφερθεί αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε, στα πρόσωπα που τον ενέταξαν στις εταιρείες, αλλά και στα χρηματικά ποσά που λάμβανε. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το πραγματικό ύψος των οφειλών που του καταλογίζονται.

Τα ονόματα των 4 παλαίμαχων αθλητών που περιλαμβάνονται στην δικογραφία

Τα ονόματα τεσσάρων γνωστών παλαίμαχων αθλητών περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις εταιρείες-φαντάσματα και τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη, οι οποίοι αναφέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό της έρευνας που βρίσκεται στα χέρια των δικαστικών Αρχών.

Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να οργανώθηκε ένας μηχανισμός φοροδιαφυγής και δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, με τη χρήση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και πραγματικοί ιδιοκτήτες. Στη δικογραφία, που αριθμεί σχεδόν 400 σελίδες, περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι και εκατοντάδες εταιρείες, ενώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων, ενώ οι οικονομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Τα ονόματα των τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα των τεσσάρων πρώην αθλητών περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο Παντελής Καφές, ο οποίος υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004 στην Πορτογαλία, έχει συνδέσει την ποδοσφαιρική του πορεία με τρεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και δύο αδέλφια του.

Ο Σπύρος Βάλλας αναδείχθηκε μέσα από την παρουσία του στην Ξάνθη, ενώ το 2003 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τίτλους. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Λάρισα και η επιστροφή του στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2014. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο.

Ο Πέτρος Κανακούδης, 42 ετών, αγωνίστηκε στη θέση του αριστερού μπακ και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Ηρακλή, του Άρη και της Βέροιας, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό, με την Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία.

Μάλιστα, ο Κανακούδης και ο Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την αγωνιστική περίοδο 2005-2006.

Το τέταρτο όνομα που αναφέρεται στη δικογραφία είναι εκείνο του Παναγιώτη Λιαδέλη, ενός από τους γνωστούς Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Ο παλαίμαχος γκαρντ αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, μεταξύ των οποίων ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Στην ίδια δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και η μητέρα του.

Νεκροί αχυράνθρωποι

Το κύκλωμα φέρεται να μην δίσταζε να χρησιμοποιεί ακόμη και ανθρώπους που είχαν πεθάνει, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 12 νεκροί περιλαμβάνονταν στον μηχανισμό των εικονικών διαχειριστών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου, ο οποίος πέθανε το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες που συνδέονται με την οργάνωση και είχαν συσσωρεύσει χρέη άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο δίκτυο φέρεται να εντάχθηκαν ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική και κοινωνική θέση.

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ανθρώπου με αναπηρία 80%, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου, ο οποίος υποστηρίζει ότι γνωστός του, λογιστής και γείτονάς του, τον οποίο εμπιστευόταν, χρησιμοποίησε εν αγνοία του τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet για να δημιουργήσει εταιρείες στο όνομά του.

«Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια. Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονας και τον εμπιστευόμουν. Είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άστεγοι, άποροι και εργαζόμενοι με μισθούς πείνας στα πλοκάμια του κυκλώματος

Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που ζούσαν με επιδόματα, βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας, ήταν άστεγοι ή αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης, αλλά εμφανίζονταν στα εταιρικά μητρώα ως διαχειριστές δεκάδων επιχειρήσεων.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι Αρχές, άνδρας με μηδενικά εισοδήματα εμφανίστηκε συνδεδεμένος με 10 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στο Δημόσιο ύψους 30.033.700,32 ευρώ. Την ίδια περίοδο, ο ίδιος εργαζόταν ως λαντζέρης με μηνιαίες αποδοχές 454 ευρώ, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν και ως οδηγός φορτηγού, με μισθό 440 ευρώ τον μήνα.

Σε άλλη περίπτωση, άνδρας που είχε πεθάνει το 2023 εξακολουθούσε να εμφανίζεται στα φορολογικά στοιχεία και να λαμβάνει παραστατικά από την Εφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 19 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν οφειλές ύψους 14.816.440 ευρώ. Παράλληλα, εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε επιχείρηση εμπορίας φρούτων, με μηνιαίο μισθό περίπου 950 ευρώ.

Οι περιπτώσεις αυτές αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός στρατολόγησης αχυρανθρώπων, με πρόσωπα που είτε δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τις επιχειρήσεις είτε αγνοούσαν πλήρως ότι χρησιμοποιούνταν τα στοιχεία τους.

Ζημιά άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ – 1.283 κατηγορούμενοι

Πίσω από τη φαινομενικά νόμιμη λειτουργία επιχειρήσεων, όπου οι ταμειακές μηχανές χτυπούσαν κανονικά και η εικόνα προς τα έξω παρέπεμπε σε εύρωστες δραστηριότητες, φέρεται να είχε στηθεί ένας εκτεταμένος μηχανισμός φοροδιαφυγής και δημιουργίας εικονικών εταιρειών.

Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.283.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες από τους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του real estate. Οι ίδιοι φέρονται να παρέμεναν εκτός των επίσημων εταιρικών σχημάτων, διατηρώντας αποστάσεις από τις εταιρείες-κελύφη, ενώ εξακολουθούσαν να αποκομίζουν τα οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητά τους.

Οι κομβικοί ρόλοι στην οργάνωση και τα τέσσερα υποκυκλώματα

Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού απαιτούσε τη συμμετοχή προσώπων με εξειδικευμένες γνώσεις και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν ένας δικηγόρος και τρεις λογιστές, οι οποίοι αποτελούσαν βασικούς κρίκους στη λειτουργία των επιμέρους ομάδων.

Το πρώτο υποκύκλωμα φέρεται να είχε ως επικεφαλής γνωστό δικηγόρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να προμήθευε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με έτοιμα «πακέτα» αχυρανθρώπων. Το κόστος κάθε πακέτου υπολογίζεται μεταξύ 2.000 και 2.500 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα, περιλάμβανε ακόμη και πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ.

Στο δεύτερο υποκύκλωμα, κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε λογιστής με το προσωνύμιο «Αρχιτέκτονας». Η αρμοδιότητά του ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δημιουργία εικονικών εταιρειών, στις οποίες μεταφέρονταν φορολογικές υποχρεώσεις και χρέη. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS.

Το τρίτο υποκύκλωμα φέρεται να είχε ως βασικό αντικείμενο τη στρατολόγηση νέων αχυρανθρώπων, με υπεύθυνο ακόμη έναν λογιστή.

Στο τέταρτο υποκύκλωμα, επικεφαλής φέρεται να ήταν γυναίκα με το προσωνύμιο «Βιτρίνα», στην κατοχή της οποίας εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης ηλεκτρονικό αρχείο Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet, ενώ η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε την ευθύνη για τη διαχείριση των παράνομων εισπράξεων.

Άφαντοι δύο επιχειρηματίες – Αύριο ξεκινούν οι απολογίες

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση και παραμένουν άφαντοι.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας ξεκινά σήμερα νωρίς το πρωί, όταν οι πρώτοι συλληφθέντες θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση.

Οι απολογίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, στην ιεραρχία των εμπλεκομένων και στον βαθμό συμμετοχής των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας.

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