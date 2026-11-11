Θεσσαλονίκη: Προθεσμία μέχρι αύριο για την απολογία του 48χρονου δικηγόρου - Μία προφυλάκιση

Snapshot Ο 48χρονος δικηγόρος, που θεωρείται ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.

Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν σε 39χρονο επιχειρηματία-«διαμεσολαβητή», ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και άλλες υποχρεώσεις.

Τέσσερις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα και αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Αύριο θα απολογηθούν επίσης ο δικηγόρος, ένας νοσηλευόμενος λογιστής και τέσσερις ακόμη συλληφθέντες.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης που πιθανόν έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στις 12:30, έλαβε ο 48χρονος δικηγόρος που θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φοροδιαφυγής με εταιρείες – φαντάσματα, στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερις από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Εκτός από τον δικηγόρο του κυκλώματος, απολογήθηκε και ένας επιχειρηματίας, καθώς και δύο «αχυράνθρωποι», οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 48χρονος ζήτησε και έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει απολογητικό υπόμνημα, ενώ μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει κρατούμενος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τις 290 εταιρείες για τις οποίες κατηγορείται. Ωστόσο, αναφέρει ότι παρέχει νομικό έργο σε περίπου 10-15 εταιρείες που ανήκουν στο κύκλωμα, χωρίς να γνωρίζει τις επαφές των επιχειρηματιών με «αχυρανθρώπους». Όπως φέρεται να πει στην απολογία του, έκανε αυτό που του ζητούσαν οι πελάτες.

Σημειώνεται ότι το συνολικό χρέος για το οποίο κατηγορείται το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ελεύθερος αφέθηκε ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «συνδετικός κρίκος» μεταξύ του δικηγόρου και ενός 33χρονου επιχειρηματία, που βρίσκεται επίσης στη δικογραφία.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος κατηγορείται ότι μετέφερε χρηματικά ποσά σε μετρητά σε υπαλλήλους του επιχειρηματία, αλλά και σε συνεργαζόμενους λογιστές. Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε κατόπιν υποδείξεων επιχειρηματιών.

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε και ο 33χρονος επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, φέρεται να είχε δημιουργήσει από το 2018 οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων.

Ο 33χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ η λειτουργία τους φαινόταν να περνά διαδοχικά σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση.

Οι αυριανές απολογίες

Αύριο, Πέμπτη 12/11, αναμένεται να απολογηθεί ο συνταξιούχος λογιστής, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Παράλληλα, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις απολογίες του δικηγόρου και ακόμη τεσσάρων συλληφθέντων.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται πως χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία, ο φερόμενος ως λογιστής του κυκλώματος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ έξι κατηγορούμενοι -μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν– μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

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