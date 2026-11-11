Θεσσαλονίκη: Προθεσμία μέχρι αύριο για την απολογία του 48χρονου δικηγόρου - Μία προφυλάκιση

Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν σε 39χρονο «διαμεσολαβητή» του δικηγόρου με επιχειρηματία

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία μέχρι αύριο για την απολογία του 48χρονου δικηγόρου - Μία προφυλάκιση
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 48χρονος δικηγόρος, που θεωρείται ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.
  • Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν σε 39χρονο επιχειρηματία-«διαμεσολαβητή», ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και άλλες υποχρεώσεις.
  • Τέσσερις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα και αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
  • Αύριο θα απολογηθούν επίσης ο δικηγόρος, ένας νοσηλευόμενος λογιστής και τέσσερις ακόμη συλληφθέντες.
  • Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης που πιθανόν έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
Snapshot powered by AI

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στις 12:30, έλαβε ο 48χρονος δικηγόρος που θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φοροδιαφυγής με εταιρείες – φαντάσματα, στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερις από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Εκτός από τον δικηγόρο του κυκλώματος, απολογήθηκε και ένας επιχειρηματίας, καθώς και δύο «αχυράνθρωποι», οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 48χρονος ζήτησε και έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει απολογητικό υπόμνημα, ενώ μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει κρατούμενος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τις 290 εταιρείες για τις οποίες κατηγορείται. Ωστόσο, αναφέρει ότι παρέχει νομικό έργο σε περίπου 10-15 εταιρείες που ανήκουν στο κύκλωμα, χωρίς να γνωρίζει τις επαφές των επιχειρηματιών με «αχυρανθρώπους». Όπως φέρεται να πει στην απολογία του, έκανε αυτό που του ζητούσαν οι πελάτες.

Σημειώνεται ότι το συνολικό χρέος για το οποίο κατηγορείται το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ελεύθερος αφέθηκε ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «συνδετικός κρίκος» μεταξύ του δικηγόρου και ενός 33χρονου επιχειρηματία, που βρίσκεται επίσης στη δικογραφία.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος κατηγορείται ότι μετέφερε χρηματικά ποσά σε μετρητά σε υπαλλήλους του επιχειρηματία, αλλά και σε συνεργαζόμενους λογιστές. Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε κατόπιν υποδείξεων επιχειρηματιών.

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε και ο 33χρονος επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, φέρεται να είχε δημιουργήσει από το 2018 οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων.

Ο 33χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ η λειτουργία τους φαινόταν να περνά διαδοχικά σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση.

Οι αυριανές απολογίες

Αύριο, Πέμπτη 12/11, αναμένεται να απολογηθεί ο συνταξιούχος λογιστής, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Παράλληλα, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις απολογίες του δικηγόρου και ακόμη τεσσάρων συλληφθέντων.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται πως χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία, ο φερόμενος ως λογιστής του κυκλώματος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ έξι κατηγορούμενοι -μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν– μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:55LIFESTYLE

Σύγκρουση: Πότε θα δούμε το τρίτο επεισόδιο;

18:54NEWSBOMB

Η... επακούμβηση των Navtex για το καλώδιο: Άδεια ή ενημέρωση;

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστικό: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στα πλαίσια πανευρωπαϊκής κινητοποίησης

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γενική απεργία με τη συμμετοχή 4 εκατομμυρίων εργαζομένων – 40 συλλήψεις

18:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους- 8 διαφεύγουν τη σύλληψη

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

18:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημο «άνοιγμα» ΣΥΡΙΖΑ σε Νέα Αριστερά για εκλογική συμμαχία – Συγκροτείται επιτροπή Διεύρυνσης στην Κουμουνδούρου

18:41ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση στην Αττάλεια: Έβγαλαν τα ακουστικά την ώρα που μιλούσε ο Χριστοδουλίδης

18:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Γαλλία: 22χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια προπόνησης

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μελέτη αποκαλύπτει την έκταση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον γερμανικό στρατό

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σοβαρές καθυστερήσεις στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

18:30WHAT THE FACT

Ισπανοί έτρεξαν 101 χιλιόμετρα δεμένοι με χειροπέδες και έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ

18:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σακίλ υπέρ Γιάννη: «Αν έπαιζα στο NBA θα ήμουν ο Αντετοκούνμπο»

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στις Άλπεις: Βρήκαν ζωντανό σκιέρ που είχε παγιδευτεί κάτω από 20 μέτρα χιονιού για 36 ώρες

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Το περιοδικό Country Life δημοσίευσε σκίτσο που φιλοτέχνησε ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ετοιμάζεται να αποχωρήσει από βάση στο Ιράκ - Αλλαγή στις σχέσεις Άγκυρας–Βαγδάτης

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στις Μαλδίβες: Υδροπλάνο άρχισε να βυθίζεται μετά από σύγκρουση – Επιβάτες πηδούσαν στη θάλασσα

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρδίτσα: Απατεώνες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη για δήθεν χρέος στην εφορία

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Η ανακοίνωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για τις αναθυμιάσεις σε πισίνα σχολείου

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Τρίτη κατά σειρά άνοδος - Οι μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φακοειδή νέφη πάνω από τον Όλυμπο - Τι είναι το φαινόμενο

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στις Άλπεις: Βρήκαν ζωντανό σκιέρ που είχε παγιδευτεί κάτω από 20 μέτρα χιονιού για 36 ώρες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί

17:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb: Κλέφτης δε λογαριάζει τίποτα - Συνεχίζει ακάθεκτος παρότι δίπλα του περνούν περαστικοί

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή για το gov.gr: Τέλος στην αναζήτηση πιστοποιητικών – Οι αλλαγές που έρχονται το 2027

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στις Μαλδίβες: Υδροπλάνο άρχισε να βυθίζεται μετά από σύγκρουση – Επιβάτες πηδούσαν στη θάλασσα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στην πισίνα του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

17:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώοι ο ράπερ Light και ο μάνατζέρ του για παράνομη οπλοφορία, κατοχή πυρομαχικών και κάνναβης

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Δε δουλεύει τίποτα»: Σοκαριστικό βίντεο μέσα από την καμπίνα του μηχανοδηγού καταγράφει τη στιγμή που τρένο εκτροχιάζεται στην Ινδία

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Mad Max στα σύνορα Ιράν - Πακιστάν: «Καβαλάρηδες» της ερήμου διακινούν με μηχανές το ιρανικό πετρέλαιο

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σοβαρές καθυστερήσεις στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

18:41ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση στην Αττάλεια: Έβγαλαν τα ακουστικά την ώρα που μιλούσε ο Χριστοδουλίδης

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βάζει στο στόχαστρο τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη - Στον «χάρτη» των απειλών και η Σούδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ