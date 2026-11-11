Σοβαρή εμπλοκή στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Snapshot Τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, κρίσιμες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας στη Θεσσαλία παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η ολλανδική εταιρεία HVA International, υπεύθυνη για σημαντικό μέρος του σχεδιασμού, έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα και διεκδικεί 2,5 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο.

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την κυβέρνηση για αδιέξοδο στη συνεργασία και ελλείψεις στην τεχνική τεκμηρίωση και διαβούλευση του Master Plan.

Ζητείται άμεση δημοσιοποίηση των συμβατικών εκκρεμοτήτων, απολογισμός των παραδοθέντων μελετών και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η αντιπλημμυρική προστασία απαιτεί έργα και αποτελεσματική διοίκηση, όχι μόνο εξαγγελίες και επικοινωνιακή διαχείριση. Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα για την πορεία των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Θεσσαλία θέτει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αποχώρηση της ολλανδικής εταιρείας HVA International από την Ελλάδα και τις πληροφορίες ότι διεκδικεί με εξώδικο 2,5 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο βουλευτής Δράμας και υπεύθυνος ΚΤΕ Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος Νικολαΐδης, και ο Τομέας Υποδομών του κόμματος καταγγέλλουν ότι, τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, κρίσιμες μελέτες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ η συνεργασία της κυβέρνησης με την ολλανδική εταιρεία έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η HVA International, στην οποία είχε ανατεθεί σημαντικό μέρος του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού της Θεσσαλίας, έχει αποχωρήσει από τη χώρα, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλός της. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, η εταιρεία διεκδικεί με εξώδικο το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ.

«Από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες περάσαμε στα εξώδικα»

Η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, σημειώνοντας ότι δύο χρόνια αργότερα εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες.

«Από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες περάσαμε στα εξώδικα. Από τις υποσχέσεις για αντιπλημμυρική θωράκιση, στην αβεβαιότητα για την υλοποίηση των έργων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει, μάλιστα, ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για προβλήματα στον σχεδιασμό, παραπέμποντας σε ανακοίνωση του Τομέα Υποδομών στις 21 Μαρτίου 2024, με την οποία είχαν επισημανθεί ελλείψεις στην τεχνική τεκμηρίωση και τη διαβούλευση του Master Plan.

Κατά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση αγνόησε τις συγκεκριμένες προειδοποιήσεις, επιλέγοντας «την επικοινωνιακή διαχείριση αντί της ουσιαστικής προετοιμασίας».

Ζητά απολογισμό μελετών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει άμεσα τις συμβατικές εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από τη συνεργασία με την HVA International, να παρουσιάσει αναλυτικό απολογισμό των μελετών που έχουν ήδη παραδοθεί και να καταθέσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων μελετών και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων.

«Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η αντιπλημμυρική προστασία δεν γίνεται με φιέστες και εξαγγελίες. Χρειάζεται έργα, σχέδιο και αποτελεσματική διοίκηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

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