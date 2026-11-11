Θεσσαλονίκη: Πλημμύρισε ΕΠΑΛ από σπασμένο αγωγό - Με τηλεκπαίδευση σήμερα τα μαθήματα

Snapshot Το υπόγειο και εσωτερικοί χώροι του ΕΠΑΛ Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη πλημμύρισαν λόγω σπασμένου αγωγού ύδρευσης.

Τα μαθήματα σήμερα γίνονται με τηλεκπαίδευση καθώς οι μαθητές αποχώρησαν από το σχολείο.

Ο Δήμος Θέρμης έχει κινητοποιήσει υπηρεσίες για άντληση υδάτων και καθαρισμό των χώρων.

Μαθήτρια του σχολείου καταγγέλλει ότι δεν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στο ΕΠΑΛ των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, καθώς το υπόγειο και χώροι στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας έχουν πλημμυρίσει, με όγκους νερού να παραμένουν συγκεντρωμένοι εντός.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν εισήλθαν στο σχολείο, ενώ τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν.

«Πράγματι έχει πλημμυρίσει το υπόγειο του σχολείου. Προφανώς το βράδυ έσπασε κάποιος αγωγός ύδρευσης και έτρεχε νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα πούμε στα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση σήμερα», ανέφερε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στυλιανός Απόστολου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη κινητοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να γίνει άντληση των υδάτων και έπειτα να καθαριστούν οι χώροι.

Την ίδια ώρα, μαθήτρια του σχολείου καταγγέλλει μέσω του thestival.gr πως για το περιστατικό δεν έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική και έχουν ειδοποιηθεί μόνο οι υπηρεσίες του Δήμου και οι εθελοντές. Διερωτάται μάλιστα για ποιον λόγο δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την επίσπευση των διαδικασιών.

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