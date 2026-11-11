Κίνα: Τρένο έπιασε 385 χλμ./ώρα σε δοκιμή νέας γραμμής

Με ταχύτητα 385 χιλιομέτρων την ώρα ολοκλήρωσε μια κρίσιμη δοκιμή η νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας στην Κίνα, η οποία θα συνδέει την πόλη Τσονγκτσίνγκ με την περιοχή Ουαντζόου. Η επίδοση ξεπέρασε κατά 10% την ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί η γραμμή, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας της.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026, με ειδικό συρμό ελέγχου που έφτασε τα 385 χλμ./ώρα. Δεν επρόκειτο για δοκιμή της μέγιστης εμπορικής ταχύτητας ενός επιβατικού δρομολογίου, αλλά για έλεγχο των υποδομών και των συστημάτων της γραμμής σε συνθήκες υψηλότερες από εκείνες που θα ισχύουν όταν ξεκινήσουν τα κανονικά δρομολόγια.

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