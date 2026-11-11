Η στιγμή που εκτροχιάζεται τρένο στην Ινδία: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του μηχανοδηγού

Snapshot Ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Άσαμ της Ινδίας λόγω προβλήματος στα φρένα.

Βίντεο από την καμπίνα του μηχανοδηγού καταγράφει τη στιγμή του εκτροχιασμού.

Ο μηχανοδηγός ανέφερε ότι τα φρένα δεν λειτουργούσαν και δεν μπορούσε να σταματήσει το τρένο.

Υπήρξαν ελαφρά τραυματισμοί επιβατών και προσωπικού, χωρίς θύματα. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό της καμπίνας του μηχανοδηγού κατέγραψε τη στιγμή που ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Άσαμ της Ινδίας.

Το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω προβλήματος στα φρένα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. «Δεν δουλεύει τίποτα», ακούγεται να λέει έντρομος ο μηχανοδηγός, ενώ το τρένο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορεί να το σταματήσει.

Από το περιστατικό, τραυματίστηκαν ελαφρά επιβάτες και προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε κανένας θάνατος.

https://www.instagram.com/reel/Dfml6K1uOAG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης