Η στιγμή που εκτροχιάζεται τρένο στην Ινδία: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του μηχανοδηγού

Από το περιστατικό, τραυματίστηκαν ελαφρά επιβάτες και προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε κανένας θάνατος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η στιγμή που εκτροχιάζεται τρένο στην Ινδία: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του μηχανοδηγού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Άσαμ της Ινδίας λόγω προβλήματος στα φρένα.
  • Βίντεο από την καμπίνα του μηχανοδηγού καταγράφει τη στιγμή του εκτροχιασμού.
  • Ο μηχανοδηγός ανέφερε ότι τα φρένα δεν λειτουργούσαν και δεν μπορούσε να σταματήσει το τρένο.
  • Υπήρξαν ελαφρά τραυματισμοί επιβατών και προσωπικού, χωρίς θύματα.
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Βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό της καμπίνας του μηχανοδηγού κατέγραψε τη στιγμή που ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Άσαμ της Ινδίας.

Το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω προβλήματος στα φρένα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. «Δεν δουλεύει τίποτα», ακούγεται να λέει έντρομος ο μηχανοδηγός, ενώ το τρένο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορεί να το σταματήσει.

Από το περιστατικό, τραυματίστηκαν ελαφρά επιβάτες και προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε κανένας θάνατος.

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