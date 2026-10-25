Αλεξάνδρα Νίκα: Το αδημοσίευτο βίντεο από την εγκυμοσύνη της - Το μήνυμα στις μέλλουσες μαμάδες

Snapshot Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε βίντεο από τις προετοιμασίες πριν τη γέννηση της κόρης της, δείχνοντας τα απαραίτητα που πήρε μαζί της στο μαιευτήριο.

Σε αντίθεση με την πρώτη εγκυμοσύνη της, όταν είχε μόνο το κινητό της, αυτή τη φορά προετοιμάστηκε πιο οργανωμένα με μια τσάντα.

Το βίντεο σκοπεύει να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τις μέλλουσες μητέρες με βάση την προσωπική της εμπειρία.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου 2025 σε οικογενειακή τελετή χωρίς δημοσιότητα. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο από τις τελευταίες στιγμές πριν από τη γέννηση της κόρης της επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο που είχε καταγράψει λίγο πριν φύγει για το μαιευτήριο, δείχνοντας τι είχε ετοιμάσει και τι είχε επιλέξει να πάρει μαζί της για τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό.

Η ίδια αντιμετώπισε την εμπειρία με χιούμορ, κάνοντας μια σύγκριση με την πρώτη της εγκυμοσύνη. Όπως αποκάλυψε, όταν πήγε στο μαιευτήριο για να γεννήσει τον γιο της, Βασίλη, πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε φροντίσει να έχει μαζί της σχεδόν μόνο το κινητό της τηλέφωνο.

Αυτή τη φορά, έχοντας πλέον την εμπειρία της πρώτης γέννας, φρόντισε να προετοιμαστεί πιο οργανωμένα, συγκεντρώνοντας σε μια τσάντα τα απαραίτητα για τη διαμονή της στο μαιευτήριο.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε να μοιραστεί όσα έμαθε από την προσωπική της εμπειρία, ελπίζοντας πως το βίντεο θα αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για τις γυναίκες που ετοιμάζονται να γίνουν μητέρες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου 2025, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.