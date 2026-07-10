«Ένοχος»: Το νέο βιβλίο των Ιγνατίου-Βενιζέλου για τον Κίσινγκερ και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Snapshot Το βιβλίο «Ένοχος» των Ιγνατίου και Βενιζέλου επανεξετάζει τον ρόλο του Χένρι Κίσινγκερ στο πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, βασιζόμενο σε αρχειακό υλικό και μαρτυρίες.

Περιλαμβάνει νέα στοιχεία, όπως την μη παράδοση επείγουσας επιστολής του προέδρου Νίξον στον Τούρκο πρωθυπουργό λίγο πριν την εισβολή.

Εξετάζει τον ρόλο του Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA, Γκας Λάσκαρη Αβρακώτου, ως καθοριστικού στην επιρροή του Δημήτριου Ιωαννίδη.

Το βιβλίο αναλύει τη διαδρομή των αποφάσεων από Ουάσινγκτον, Αθήνα και Άγκυρα που επηρέασαν την τύχη της Κύπρου το 1974.

Η έκδοση κυκλοφορεί από τις 10 Ιουλίου 2026 στην Κύπρο και την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Την κυκλοφορία του βιβλίου «Ένοχος - Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974», των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου ανακοίνωσαν οι Εκδόσεις Ρίζες

Η έκδοση αποτελεί επικαιροποιημένη εκδοχή των αρχείων του Κίσινγκερ, τα οποία είχαν φέρει για πρώτη φορά στο φως οι δύο συγγραφείς πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Στο νέο βιβλίο επανεξετάζεται ο ρόλος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην πορεία προς το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, μέσα από νέα στοιχεία και μαρτυρίες, ανάμεσά τους και η αφήγηση του Αμερικανού διπλωμάτη Τζέιμς Σπέιν, δεύτερου στην ιεραρχία της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα το καλοκαίρι του 1974.

Στις 19 Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο Τζέιμς Σπέιν και ο πρέσβης Γουίλιαμ Μακόμπερ είχαν λάβει εντολή να παραδώσουν στον Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ επείγουσα επιστολή του Προέδρου Νίξον. Η επιστολή, ωστόσο, δεν παραδόθηκε ποτέ. Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει στο περιεχόμενό της, στους λόγους για τους οποίους δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της, αλλά και στο ποιος παρενέβη ώστε οι διπλωμάτες να μην εκτελέσουν τις προεδρικές εντολές.

Οι συγγραφείς εξετάζουν επίσης τον ρόλο του Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA Γκας Λάσκαρη Αβρακώτου, ο οποίος διατηρούσε το κανάλι επικοινωνίας της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας με τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Με βάση τις συνομιλίες του Μιχάλη Ιγνατίου με πρώην πράκτορες της CIA, οι δύο δημοσιογράφοι καταλήγουν σε συμπεράσματα για τον ρόλο του Αβρακώτου, τον οποίο περιγράφουν ως καθοριστικό στην επιρροή που ασκούσε στον τότε ισχυρό άνδρα της χούντας των Αθηνών.

Στηριγμένο σε αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, το νέο βιβλίο των Βενιζέλου και Ιγνατίου δεν περιορίζεται στην καταγραφή των γεγονότων του δραματικού καλοκαιριού του 1974. Επιχειρεί να απαντήσει και στο γιατί, φωτίζοντας τη διαδρομή των αποφάσεων που, από την Ουάσιγκτον μέσω Αθήνας και Άγκυρας, καθόρισαν την τύχη της Κύπρου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις 10 Ιουλίου 2026 στα βιβλιοπωλεία της Κύπρου και της Ελλάδας.