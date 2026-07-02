Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Snapshot Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της στις 17 Ιουλίου 2026.

Το τρέιλερ διάρκειας 2 λεπτών και 30 δευτερολέπτων παρουσιάζει βασικά στοιχεία της πλοκής και περισσότερες σκηνές από την ομηρική ιστορία.

Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, με ένα διεθνές καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο.

Η ταινία αναπαριστά το δεκαετές ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, με σκηνές θάλασσας, μαχών και συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Με τις χαρακτηριστικές φράσεις «Βροντή. Φωτιά. Θάνατος. Τα θυμάμαι όλα. Μια σύζυγος. Ένας γιος. Η πατρίδα», ξεκινά το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, δίνοντας στο κοινό την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα εικόνα από το επικό κινηματογραφικό εγχείρημα, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα του, στις 17 Ιουλίου 2026.

Το νέο βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η Universal Pictures, παρουσιάζει βασικά στοιχεία της πλοκής, ενώ αποκαλύπτει περισσότερες σκηνές από τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη, με πρωταγωνιστές ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ.

Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, έχοντας στο πλευρό του τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία εμφανίζεται σε διπλό ρόλο, καθώς και ακόμη πολλούς γνωστούς ηθοποιούς.

Η εμφάνιση της «Ωραίας Ελένης»

Το νέο τρέιλερ δίνει, παράλληλα, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και για τη συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία εμφανίζεται σε σκηνές της ταινίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της στο πολυαναμενόμενο φιλμ.

Η παρουσία της ηθοποιού είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης τους προηγούμενους μήνες, καθώς η επιλογή της για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ όσων είχαν σχολιάσει την απόφαση ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι «αυθεντική».

Η πιο ολοκληρωμένη ματιά στην ταινία

Με διάρκεια 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, το νέο τρέιλερ προσφέρει μέχρι στιγμής την πιο αναλυτική εικόνα της ταινίας, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία που θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Οι εικόνες εναλλάσσονται ανάμεσα σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, εντυπωσιακά πεδία μάχης και σκηνές σφοδρών συγκρούσεων, ακολουθώντας τον Οδυσσέα στο δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

Δείτε το νέο τρέιλερ

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