Σμαραγδής κατά Νόλαν για την «Οδύσσεια» – Μίλησε για «εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων»

Σμαραγδής κατά Νόλαν για την «Οδύσσεια» – Μίλησε για «εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων»
  • Ο Γιάννης Σμαραγδής αμφισβητεί την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.
  • Υποστηρίζει ότι ο Νόλαν ίσως έκανε αυτή την επιλογή με στόχο να ανταποκριθεί σε κανονισμούς των Όσκαρ που σχετίζονται με την εκπροσώπηση ΛΟΑΤΚΙ και μεταναστευτικών θεμάτων.
  • Θεωρεί ότι τέτοιες επιλογές, αν γίνονται για λόγους επιβράβευσης, είναι «κατάπτυστες».
  • Κατηγορεί «ξένα κέντρα» ότι προσπαθούν να αποδώσουν στοιχεία της ελληνικής παράδοσης στην Αφρική, όπως για παράδειγμα την καταγωγή της Αφροδίτης.
  • Χαρακτηρίζει αυτή την προσέγγιση ως «εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων».
Ο Γιάννης Σμαραγδής τοποθετήθηκε για τη πολοαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, αφήνοντας αιχμές για τα κριτήρια πίσω από μια τέτοια απόφαση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, ο γνωστός σκηνοθέτης ανέφερε ότι ένας καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του, υπό την προϋπόθεση, όπως είπε, ότι η πρόθεσή του είναι αγαθή.

«Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση. Ο κύριος Μασκ βγήκε και είπε ότι το κάνει για άλλους λόγους», σημείωσε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής, αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη διανομή της ταινίας.

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης συνέδεσε το θέμα με τους κανονισμούς των Όσκαρ, υποστηρίζοντας ότι για να μπορεί μια ταινία να διεκδικήσει βραβεία, πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως είπε, «ο κανονισμός των Όσκαρ» προβλέπει την ύπαρξη κατηγοριών που σχετίζονται με τη ΛΟΑΤΚΙ, woke ατζέντα κοινότητα και το στοιχείο της μετανάστευσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ως «έξυπνος άνθρωπος», δεν θα ήθελε να μείνει εκτός επιβραβεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη επιλογή να έγινε με αυτό το σκεπτικό, λέγοντας πως, αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε είναι «κατάπτυστο».

Ο Γιάννης Σμαραγδής έκανε ακόμη λόγο για προσπάθειες «ξένων κέντρων» να παρουσιαστούν στοιχεία της ελληνικής παράδοσης ως προερχόμενα από την Αφρική, φέρνοντας ως παράδειγμα παλαιότερες αναφορές ότι «η Αφροδίτη είναι μαύρη».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε μια τέτοια προσέγγιση, εφόσον ισχύει, «εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων».

