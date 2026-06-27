Ο «γρίφος» του Αχιλλέα στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: Ανατροπή με τον ηθοποιό που θα τον υποδυόταν

Νέες πληροφορίες έρχονται στο προσκήνιο για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες

Newsbomb

Ο «γρίφος» του Αχιλλέα στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: Ανατροπή με τον ηθοποιό που θα τον υποδυόταν
LIFESTYLE
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Μετά από μήνες φημών, ο ρόλος του Elliot Page στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύφθηκε. Πολλοί είχαν εκτιμήσει ότι ο ηθοποιός θα υποδυόταν τον Αχιλλέα. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν, ο ηθοποιός φαίνεται ότι θα ενσαρκώσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Σίνωνα, έναν Έλληνα πολεμιστή κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου.

Η πληροφορία αυτή έρχεται έπειτα από μήνες εικασιών ότι ο σταρ του «The Umbrella Academy» θα αναλάμβανε τον ρόλο του Αχιλλέα. Αντί γι’ αυτό, ο Page θα εμφανιστεί ως Σίνωνας, ο Έλληνας στρατιώτης που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην άλωση της Τροίας. Ωστόσο, ο ρόλος του αναμένεται να είναι μικρός.

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Ο Elliot Page

Σύμφωνα με την «Αινειάδα» του Βιργιλίου, ο Σίνωνας ήταν ξάδελφος του Οδυσσέα. Όταν οι Έλληνες κατασκεύασαν τον περίφημο Δούρειο Ίππο, προσποιήθηκαν ότι απέπλευσαν. Ο Σίνωνας έμεινε πίσω και άφησε τον εαυτό του να αιχμαλωτιστεί. Ισχυριζόμενος ότι είχε εγκαταλειφθεί από τους δικούς του, κέρδισε την εμπιστοσύνη των Τρώων. Τους είπε ψευδώς ότι το άλογο ήταν ιερή προσφορά στην Αθηνά και ότι θα προστάτευε την Τροία, αν το έφερναν μέσα στα τείχη της. Οι Τρώες τον πίστεψαν. Αυτό επέτρεψε στους Έλληνες στρατιώτες που κρύβονταν μέσα στο άλογο να βγουν τη νύχτα και να λεηλατήσουν την πόλη.

Βάσει των νέων δεδομένων, ο ρόλος του Αχιλλέα παραμένει μυστήριο, το οποίο πιθανότα θα επιλυθεί στην μεγάλη οθόνη με την προβολή της ταινίας.

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Στην «Οδύσσεια» πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε ξανά με τον συνθέτη Ludwig Göransson, για δεύτερη φορά μετά την κοινή τους δουλειά στο «Oppenheimer».

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