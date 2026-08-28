Δημήτρης Κόκοτας: Στην Αγία Βαρβάρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή

Snapshot Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα πραγματοποιήθηκε στην Αγία Βαρβάρα, με την ταφή να ακολουθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Η οικογένεια ζήτησε η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με σεβασμό στο πένθος.

Τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, μετά από δυόμιση χρόνια νοσηλείας λόγω εμφράγματος και σηπτικού επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα συνοδεύσουν σήμερα τον Δημήτρη Κόκοτα στην τελευταία του κατοικία.

Η σορός του γνωστού τραγουδιστή μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 11:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας όπου έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι η νεκρώσιμη ακολουθία. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Η σορός του τραγουδιστή λίγο πριν τις 11:00 το πρωί μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό

Η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, με σεβασμό στο πένθος τους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα έξοδα της κηδείας του γνωστού τραγουδιστή έχει αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα παρέμεινε στο νοσοκομείο διασωληνωμένος και παρά την μικρή βελτίωση που σημείωνε ο οργανισμός του, τελικά έπαθε σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε.