Δημήτρης Κόκοτας: Στην Αγία Βαρβάρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή

Το αίτημα της οικογένειάς του

Χάρης Γκίκας

Δημήτρης Κόκοτας: Στην Αγία Βαρβάρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα πραγματοποιήθηκε στην Αγία Βαρβάρα, με την ταφή να ακολουθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο.
  • Η οικογένεια ζήτησε η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με σεβασμό στο πένθος.
  • Τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, μετά από δυόμιση χρόνια νοσηλείας λόγω εμφράγματος και σηπτικού επεισοδίου.
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Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα συνοδεύσουν σήμερα τον Δημήτρη Κόκοτα στην τελευταία του κατοικία.

Η σορός του γνωστού τραγουδιστή μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 11:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας όπου έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι η νεκρώσιμη ακολουθία. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Η σορός του τραγουδιστή λίγο πριν τις 11:00 το πρωί μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό

Η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, με σεβασμό στο πένθος τους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα έξοδα της κηδείας του γνωστού τραγουδιστή έχει αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα παρέμεινε στο νοσοκομείο διασωληνωμένος και παρά την μικρή βελτίωση που σημείωνε ο οργανισμός του, τελικά έπαθε σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε.

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